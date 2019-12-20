國際巧固球賽前香港抗議 台灣隊改名撤國旗

新北三民高中總教練方慎思帶隊參加2019年國際巧固球賽，在香港提出抗議情況下，台灣隊改名成中華台北，場邊懸掛的國旗，賽前換成中華奧會會旗。（圖取自方慎思臉書facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）2019國際巧固球賽在瑞士舉行，台灣由新北三民高中總教練方慎思帶隊參加，在香港提出抗議情況下，台灣隊改名成中華台北，原本場邊懸掛國旗，19日賽前換成中華奧會會旗。

台灣巧固球在國際賽場屢創佳績，國立體育大學去年參加瑞士日內瓦舉行的國際巧固球賽，勇奪男子組冠軍，同樣以國立體大為班底的代表隊，則拿下女子組亞軍，而近期也有桃園市大成國中所組成的巧固球聯軍，剛拿下2019世界盃U15冠軍。

2019國際巧固球賽12月11日至22日在瑞士日內瓦登場，超過200隊參賽，台灣這次派出2隊參加國際組，分別是新北市三民高中Taiwan A，另一隊為高雄市樹德科大和台南大學聯隊Taiwan B。

台灣過去參加在瑞士日內瓦舉行國際巧固球賽，不但以「台灣」名義參加，同時也在會場高懸國旗，這次因香港賽前向大會抗議，要求遵循奧會模式，台灣代表隊被迫妥協。

國際巧固球總會榮譽會長黃進成這次隨隊遠赴瑞士，並協助中文直播，他表示，台灣代表隊名稱最後改成「中華台北」，大會也立刻趕製中華奧會會旗，並於19日（當地時間）賽前更換完成。（編輯：陳俊碩）1081220