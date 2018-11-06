尊重東奧正名公投 政院：選手參賽權不應遭打壓

（中央社記者顧荃台北6日電）外界擔憂東奧正名公投恐影響中華奧會會籍，行政院發言人Kolas今天表示，不論公投結果為何，都是台灣民意，各界都應尊重；國際政治不應介入運動，台灣選手參賽的權利不應遭到打壓。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上午表示，台灣是民主國家，公投是人民的權利，是人民意志的展現。政府依法接受人民的提案並舉辦公投，不論公投結果為何，都是台灣民意的自然表達，各界都應尊重。中華奧會為民間組織，政府從未干預中華奧會，對中華奧會主席林鴻道的發言，政院表示尊重。

Kolas表示，行政院與教育部、體育署等各相關單位遵守國際規定，捍衛國家尊嚴與選手於各項國際賽事參賽的權利，這是政府不變的立場。國際政治不應介入運動，台灣選手參賽的權利不應遭到國際政治打壓。

Kolas說，如果公投最後成案，這是民意展現，期待中華奧會把台灣人民意見轉達給國際奧會，當然國際奧會最後的決定，台灣也都必須尊重。

對於媒體詢問若因公投導致會籍被終止要如何因應，Kolas回應，這不是政府想要看到的，政府並沒有介入或操控任何公投案，都是被動依法辦理公投，不論公投最後的結論是什麼，國內外都應該要尊重。至於這個結果未來會不會影響台灣的會籍，這是假設性問題。

九合一地方公職選舉將合併舉行「東京奧運台灣正名」公投，媒體報導林鴻道昨天在行政院體育發展會會議報告時，憂心國際奧會執委會到時如果提出討論，中華奧會會籍將面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。（編輯：黃瑞弘）1071106