4組織要求電視台自律 邱家宜：灌票恐造成衝突

（中央社記者陳秉弘台北23日電）過往選舉開票，部份電視台會為爭取收視率而灌票。4家媒體專業組織今天發表聲明要求電視台自律，不要灌票，並呼籲有關單位監督。

卓越新聞獎執行長邱家宜指出，此次大選選情熱烈，若電視台出現灌票，可能造成衝突。

卓越新聞獎基金會、台灣事實查核中心、台灣媒體觀察教育基金會及優質新聞發展協會等4個媒體專業組織，今天發表聲明，指出過往選舉開票期間，大多數電視台都會為了爭取收視率而灌票，呼籲電視台自律，也要求中選會及國家通訊傳播委員會（NCC）監督，對灌票等情事予以嚴懲。

邱家宜接受中央社記者採訪時表示，4家新聞專業組織會成立監督小組，在投票日開票時觀察、監督電視台的報票作業，每10分鐘會紀錄一次電視台開票數，也會製表觀察，「若數據太誇張，就會向NCC舉發」。

邱家宜表示，過往開票時，「電視台的數據有時會有點魔幻」。她認為，這次大選前已經有許多消息讓社會紛擾不斷，大選時若電視台開票數又有灌票行為，可能會造成民眾情緒激動，也會有衝突發生的風險。

4家媒體專業組織聯合發出聲明強調，電視台在過去報票作業中常出現怪象，甚至曾經第一個票匭都還未完成唱票，電視台就已經出現開票數的例子。2004總統大選時也曾因多家電視台開票時灌水，差點釀成動亂。

聲明中提出5點要求，呼籲有關單位要有具體、有效的作為，分別如下：

一、請進行報票作業的電視台公開向大眾說明報票依據，並選擇可信的來源進行報票。如有自行報票作業系統，應事前公布作業細節，並據實報票。所有電視台均不能以加成、編造等不實方式呈現開票結果，且須明確標示數據來源。

二、請衛星電視同業公會、電視學會要求所有會員台嚴格執行選舉開票報導的自律協議。一旦發現灌票情事，應公布詳情並為負責任之處置。

三、請中選會、NCC正視灌票亂象，依法進行事前督促，並詳細記錄所有開票作業的過程。一旦發現灌票情事，依法嚴予處分。

四、請所有新聞相關人員（包括新聞評論員）秉持專業倫理，拒絕配合電視台的灌票作業，並請各電視台自律組織切實發揮監督功能。

五、請各大學傳播系所共同發揮引導傳播生態良性發展的教育使命，由教師帶領學生監看電視台報票過程，並於事後發表監看紀錄。（編輯：屈享平）1081223