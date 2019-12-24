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北市松江路大樓倉庫火災 10消防員受傷送醫

最新更新：2019/12/24 13:26
台北市松江路一棟鄰近光華商場的住商混合大樓24日凌晨發生火警，台北市消防局獲報派出人車前往救援，火勢持續至上午5時30分許才撲滅，共救出9人、疏散17人，但有10名消防員受傷送醫。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月24日
台北市松江路一棟鄰近光華商場的住商混合大樓24日凌晨發生火警，台北市消防局獲報派出人車前往救援，火勢持續至上午5時30分許才撲滅，共救出9人、疏散17人，但有10名消防員受傷送醫。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市松江路一棟鄰近光華商場的住商混合大樓今天凌晨發生火警，台北市消防局獲報立即派出53車、135人馳援，火勢延燒約4小時，共救出9人、疏散17人，但有10名消防員受傷送醫。

北市消今天凌晨1時25分獲報，指中山區松江路一棟15層樓建築物發生火警，起火處為3樓的倉庫，主要存放電池及資訊用品，由於案發地鄰近光華商場，立即派出41輛消防車、10輛救護車和128名消防員，以及義消2車、7人，火勢持續至上午5時30分許才撲滅。

由於倉庫全面燃燒，內部存放許多鋰電池，大樓內也有許多住戶，警消在火場共救出9人、5男4女，並疏散17人、10男7女，火災現場燃燒面積約60平方公尺。

火災過程中不時傳出爆炸聲響和發生閃燃情形，多名警消搶救過程中，不慎灼傷及嗆傷，共計有10名受傷消防員送治療，1人送台大醫院、7人送馬偕醫院、2人送國泰醫院，所幸皆無生命危險，詳細起火原因仍有待後續調查釐清。（編輯：張銘坤）1081224

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