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遭控教學生反串韓粉 謝長廷：藍營太想念我

最新更新：2020/01/07 07:15
國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室指控駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」教導學生反串「韓粉」。謝長廷在臉書回應，藍營把年輕人網路諷刺文章看成教學。（中央社檔案照片）
國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室指控駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」教導學生反串「韓粉」。謝長廷在臉書回應，藍營把年輕人網路諷刺文章看成教學。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京6日專電）國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室指控駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」教導學生反串「韓粉」。謝長廷在臉書回應說，藍營太想念他，把年輕人網路諷刺文章看成教學。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋等人今天召開「民進黨網軍假扮韓粉」記者會，王淺秋表示，謝長廷成立的「新文化基金會」領取大量政府補助與資源，前進校園成立「新文化工作隊」、「新文化研習營」，結果卻在臉書粉絲專頁教學「如何打出像韓粉留言反串文」的步驟教學，污名化韓國瑜與支持者的形象。

對此，謝長廷在臉書回應：「韓營召開記者會指責新文化工作隊在做假韓粉教學，又扯上我。只好上該臉書看發生什麼事？（這是我第一次上該網站），原來是把年輕人在網路諷刺文章看成教學，誰教誰啊？！」

謝長廷表示，新文化工作隊是他創立的沒錯，那是30年前創立的，現在負責人已經是第三代。他參與民主進步黨創黨並為民主進步黨命名是35年前的事，黨主席傳了16屆，每一代都有自己的創意和作法 ，為歷史留下足跡。

謝長廷也表示：「藍營太想念我 ，每天唸茲在茲，不累嗎？」

此外，謝長廷也在臉書上傳一張以前抒發心情的圖片，圖片上寫著：「韓陣營什麼事都扯上我，2020年我沒參選卻經常佔選舉新聞版面，怪怪的。好了，可以讓我好好做外交了嗎？」（編輯：周永捷）1090106

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