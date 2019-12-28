韓國瑜：謝長廷對選舉指指點點 有違外交官倫理

國民黨「打鬼軍團」團長周錫瑋（右）和文傳會主委程美華（左）28日召開「謝長廷，踹共！」記者會指出，謝長廷2012年、2013年赴大陸及香港訪問時，拜會大陸當局重要人士，包括當時中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國，也曾與解放軍將領餐敘。中央社記者范正祥攝 108年12月28日

（中央社記者范正祥、溫貴香、余祥台北28日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天呼籲駐日代表謝長廷，身為駐日代表怎可對國內選舉指指點點、妄作評論，有違外交官倫理，盼謝自愛自重。

韓國瑜出席2020鋼鐵H夾克愛心拍賣會後，接受媒體聯訪時，被問到謝長廷已經回國，卻未出面說明卡神楊蕙如案，韓國瑜表示，謝長廷與楊蕙如的關係密切，希望謝長廷規勸楊蕙如出來做汙點證人，太多台灣人民對網軍操作充滿憤怒。

針對網軍指控，謝長廷則在臉書回擊，「劇本一再變，神仙老虎狗都演遍」。

他說，許多是謠言，自然彼此矛盾百出，不知所云。

此外，國民黨今天質疑駐日代表謝長廷2012年大陸行「開展之旅」和2013年香港深圳行，以「私人身分」見了中共什麼人，說了哪些話，要求對國人說明。

謝長廷子弟兵林耀文說回應，全程都是公開透明，當時時空背景與現在不同，現在有香港事件等，不能混為一談，而且當年到香港也沒去中聯辦、在中國也沒見辛旗，當時國民黨執政，謝長廷是在野黨，在野黨做到全程公開，且所有行程媒體均知情。

國民黨「打鬼軍團」團長周錫瑋和文傳會主委程美華召開「謝長廷，踹共！」記者會指出，謝長廷2012年、2013年赴大陸及香港訪問時，拜會大陸當局重要人士，包括當時中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國，也曾與解放軍將領餐敘。

國民黨指出，謝長廷大陸行，2012年10月4日至8日「開展之旅」，在北京見了戴秉國及當時國台辦主任王毅、海協會會長陳雲林，謝長廷說「1992年會談精神就是憲法共識」；謝長廷還與解放軍將領李曉華和辛旗餐敘。

周錫瑋質疑，謝長廷當時「開展之旅」在北京見了許多大陸當局重要人士，包括戴秉國，與戴秉國密會談了什麼？與解放軍將領李曉華和辛旗講了什麼？

周錫瑋表示，謝長廷到今天都還沒有說明清楚，也希望民進黨用對國民黨總統候選人韓國瑜同樣的標準，來檢視謝長廷當時的大陸行和香港行，不要抹紅韓國瑜。（編輯：林淑媛）1081228