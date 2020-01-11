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戴資穎馬國大師賽晉決賽 重返球后只差一勝[影]

最新更新：2020/01/11 13:45
台灣羽球一姐戴資穎（圖）11日打敗中國女將何冰嬌，晉級馬來西亞羽球公開賽女單決賽。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎（圖）11日打敗中國女將何冰嬌，晉級馬來西亞羽球公開賽女單決賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者台北11日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽女單4強賽，氣勢依舊，以21比17、21比12橫掃中國女將何冰嬌，明天決賽只要奪冠，將可重返球后寶座。

戴資穎去年在年終賽決賽爭冠失利，球后寶座拱手讓給中國女將陳雨菲，戴資穎本週積分9萬5675分，與陳雨菲僅差1090分，闖進決賽後，確定下週積分將增加，明天若能抱走金盃，將再度登上球后寶座。

在吉隆坡舉辦的馬來西亞羽球大師賽，總獎金40萬美元（約新台幣1213萬元）。世界排名第2的戴資穎，昨天以兩個21比16擊敗去年世界羽球錦標賽金牌、印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），輕鬆挺進4強，並成為賽會僅存的台將。

戴資穎連2天比賽都打開場，今天出戰排名第7的中國女將何冰嬌，戴資穎以7勝2敗的對戰優勢占上風。

戴資穎歷經開賽失誤、以0比3落後，隨後漸入佳境，以9比8超前，並拉出6比0攻勢，甩開對手，以21比17先下一城。

戴資穎次局乘勝追擊，以9比2攻勢力壓對手，對手無力追趕，戴資穎最終以21比12獲勝，決賽門票入袋，明天將與西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）以及球后陳雨菲之間的勝方爭冠。（編輯：屈享平）1090111

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