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Yahoo奇摩評比10大運動員 戴資穎2連霸

最新更新：2019/12/02 21:54
入口網站Yahoo奇摩2日公布，透過關鍵字搜尋量及編輯精選綜合加權排行的年度10大運動員，羽球世界球后戴資穎（圖）是連續2年榮登榜首。（中央社檔案照片）
入口網站Yahoo奇摩2日公布，透過關鍵字搜尋量及編輯精選綜合加權排行的年度10大運動員，羽球世界球后戴資穎（圖）是連續2年榮登榜首。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北2日電）入口網站Yahoo奇摩今天公布，透過關鍵字搜尋量及編輯精選綜合加權排行的年度10大運動員，羽球世界球后戴資穎是連續2年榮登榜首，堪稱是全台最受矚目的運動員。

在10大運動員榜單中，有7人是台灣運動員，並包括6名棒球選手，而近來頻頻寫台灣桌壇新紀錄的18歲小將林昀儒，則是首度躋身前10之列。

今晚林昀儒返回大學母校輔仁大學，擔任108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽開球嘉賓，被問到和網球名將費德瑞（Roger Federer）等人一起入榜的感想，他不好意思地說：「我還和他們還差很遠。」

年度10大運動員除戴資穎外，第2名的是旅日棒球名將王柏融；本季轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）的林書豪則是第3；中職中信兄弟退役名將彭政閔第4，而日本棒球明星鈴木一朗拿下第5。

至於年度10大運動事件方面，棒球仍是最大贏家，共有5項和棒球有關，排名第一的是U18世棒賽中華隊終結美國5連霸，其次則是西班牙勇奪世界盃男籃冠軍，而中華小將稱霸U12世界少棒賽則排第3。（編輯：張芷瑄）1081202

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