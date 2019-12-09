戴資穎不敵黃雅瓊 BWF年度最佳女子運動員落空

（中央社記者龍柏安台北9日電）連續3年入圍世界羽球總會（BWF）年度最佳女子運動員，世界球后戴資穎卻再一次空手而回，今天BWF年終賽頒獎典禮，年度最佳女子運動員再次由中國女將黃雅瓊抱走。

2019世界羽球巡迴賽年終賽在中國廣州舉行，球員們今晚盛裝出席歡迎晚宴，會中同步頒發男、女年度最佳運動員、年度最佳進步獎、最佳新人，以及年度最佳男、女身心障礙運動員等6個獎項。

今年BWF最佳女子運動員入圍者，除有連續3年入圍的戴資穎，還有現任混雙世界排名第一的黃雅瓊，中國女雙組合陳清晨、賈一凡、日本女雙搭檔福島由紀與廣田彩花。

黃雅瓊憑著單季6冠，包括在世界羽球錦標賽成功衛冕，擊敗本季拿下3冠的戴資穎，完成BWF年度最佳女子運動員2連霸，也讓戴資穎再一次在年終個人獎項鎩羽。

現任世界球王、日本名將桃田賢斗本季拿下世錦賽冠軍，並寫下單季10冠、1亞的傲人成就，並追平前馬來西亞「拿督球王」李宗偉所保持的單季最多冠紀錄，也讓他生涯首度獲得BWF年度最佳男子運動員殊榮。

不過，桃田賢斗若在12月11日開打的年終賽，順利再添冠軍，將可改寫李宗偉的紀錄。

至於年度新人與最佳進步獎，則都由南韓球員包辦，今年在法國羽球公開賽，以非種子選手奪冠的南韓17歲小將安洗瑩，則成為BWF史上超級750系列最年輕的冠軍得主，也讓她獲得年度最佳新人；南韓女雙組合孔熙容與金昭映，則獲得年度最佳進步獎。（編輯：管中維）1081209