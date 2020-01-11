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總統立委投票 警署：全日違規49件47人

最新更新：2020/01/11 16:53
第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉11日下午4時截止投票，各地票所投票過程大致順利，但仍有部分違規狀況傳出，台南市柳營區一名女子疑因總統選票圈選錯誤，將選票撕毀，被警方帶回偵訊。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月11日
第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉11日下午4時截止投票，各地票所投票過程大致順利，但仍有部分違規狀況傳出，台南市柳營區一名女子疑因總統選票圈選錯誤，將選票撕毀，被警方帶回偵訊。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）總統立委選舉投票結束，警政署統計全台各地選舉違規共計49件47人，其中撕毀選票有13件13人，攜帶手機或攝影器材進入投票所有17件17人，由各縣市選務機關認定是否違反選罷法。

總統立委選舉即時開票看中央社

第15任總統副總統及第10屆立委選舉今天進行投票，各地天氣晴朗，投票排隊人潮湧現。

根據警政署截至今天下午4時最新統計資料顯示，各直轄市、縣（市）警察局受理選舉違法（規）件數共計49件、47人。

其中，攜帶手機或攝影器材進入投票所有17件、17人；撕毀選票有13件、13人；抑留、隱匿選票者計1件、1人；將選票攜出場外者有4件、4人；投開票日從事競選、助選或罷免行為者有5件、5人。

以及因亮票而違反選罷法移送法辦者為1件、1人；其他包括跑錯投開票所致妨害公務、和投票者腳踩到選票而毀損選票等情形等，有8件、6人。

警政署表示，上述案件是否違反選舉罷免法等相關規定，以各縣市地方選務機關認定為準。（編輯：李亨山）1090111

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