印度瑞辛納對話成重要平台 賴怡忠指台灣應善用

遠景基金會執行長賴怡忠（2排右1）14日到16日率領學者到印度新德里參加瑞辛納對話，建議台灣應多善用這個已成南亞中亞和中東國際外交的平台。中央社記者康世人新德里攝 109年1月16日

（中央社記者康世人新德里16日專電）印度瑞辛納對話今年邁入第5屆，遠景基金會執行長賴怡忠今天表示，印度已把這項對話塑造為南亞和中亞地區的國際外交平台，台灣應善用且自然與他國建立關係。

第5屆瑞辛納對話（Raisina Dialogue）14日到16日在新德里舉行，今年除了人數更多，還有各國部長來得很多，除印度外，共有12名外長與會，且主辦單位還安排多位外長發表演說；同時，中亞、中東和歐洲國家代表也參與踴躍。

從2017年起已參加4屆瑞辛納對話的賴怡忠指出，印度2016年起主辦瑞辛納對話迄今5屆，日趨成熟，除體現印度的聲音外，安排許多國家外長出席，除俄羅斯等大國外，還安排阿富汗、烏茲別克、馬爾地夫等南亞、中亞和中東外長與會甚至發表演說，甚至安排伊朗外長暢所欲言，都是想把這場對話塑造為呈現南亞、中亞和中東觀點為主的國際外交平台。

此外，賴怡忠說，這兩年來，愈來愈多歐洲國家的高階將領、代表、政府官員也紛紛出席瑞辛納對話，代表這個平台，也受到歐洲國家的重視。

本屆瑞辛納對話還有一項特點，是台灣的能見度突然變高。

包括前丹麥總理、前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在對話時提到台灣總統大選及總統蔡英文推動通過的反滲透法成為範例；英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）則談到英國海軍與日本、澳洲、法國、加拿大和美國的海軍合作維護南海和台海的自由航行權。

賴怡忠認為，一方面台灣總統與立委選舉剛剛結束，自然在瑞辛納對話有許多與會者關注，但拉斯穆森特別在對話介紹台灣反滲透法的內容與意義，對向來是「沉默存在」的台灣來說，是少見在國際場合，有國際高層人士把台灣內政作為拿來當範例，確實讓台灣的能見度大增。

此外，賴怡忠指出，拉達金談到英國和日本、澳洲、法國、加拿大和美國海軍合作，要維護南海和台海航行自由，也是首次對外公開。這也代表，這次對話的許多與會者，都把台灣當作重要的地方必須關注。

瑞辛納對話作為區域對話重要平台，賴怡忠說，這個平台讓台灣能與南亞、中亞等平時比較沒機會見面的國家，有接觸、交往和對話的機會，相當珍貴。

賴怡忠認為，台灣要與相關國家發展關係或展開對話，一開始用雙邊貿易切入有些勉強，如果利用瑞辛納這類區域對話平台，很自然地和與會者交往和對話，逐漸建立關係與互信，會比較自然和直接，台灣應善加利用。（編輯：陳永昌）1090116