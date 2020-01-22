國民黨中常委3/7改選 任職人大政協者不得參選

國民黨中常會22日決議，中常委選舉不與黨主席補選脫鉤，3月7日同日投開票。圖為國民黨15日召開中常會討論代理黨主席與代理秘書長人選，由中常委林榮德（左）擔任代理主席，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）擔任代理秘書長。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

（中央社記者王承中、劉冠廷台北22日電）國民黨中常會今天決議，中常委選舉不與黨主席補選脫鉤，3月7日同日投開票。國民黨文傳會代理主委王育敏表示，會中也達成共識，鼓勵具資格的青年、民代參選中常委，並規定在大陸人大、政協任職者不得參選。

國民黨下午召開由代理主席林榮德主持的首場中常會。上週中常會已決議中常委選舉併同黨主席補選在3月7日同一天舉行，但日前有部分中常委建議暫緩中常委選舉，待改革委員會結論出爐後，再依結論進行黨內改組工程，對此國民黨中央表達贊同，交下午中常會討論。

不過，王育敏在常會後記者會轉述，由於上週中常會已對中常委選舉做成決議，因此會中經過討論，決議必須依法行政，中常委選舉期程無法改變，中常委選舉預定30日公告，2月5、6日辦理候選人登記，3月7日與黨主席補選同日進行投開票。

王育敏指出，中常委在會中也認同必須要有更多年輕朋友、民意代表參選，因此達成共識，在選舉期程不變的情況下，呼籲並鼓勵符合資格、形象良好或具民意基礎的黨內青年積極參選，希望下一任中常委的青年及民代比例會提高。

王育敏也說，鑑於綠營常於選舉時對國民黨扣紅帽，中常會也特別做出決議，將於中常委競選公約中增列，凡是擔任中國大陸政協、人大等機關相關職務者，不得參選中常委及中央委員，違者將受黨紀處分並取消參選或當選資格。

她指出，這不需要修改黨章，也不需經過全代會同意，下一任的中常委就可以排除有在中國大陸政協、人大等相關機關任職者。

有關各界關注青年加入中常會，王育敏表示，會中建議40歲以下者占中常委名額不得低於總席次1/3，因為這部分必須修正黨章，所以要等到下一屆中常委選舉才會實施。

另外，王育敏也指出，中常會也通過黨務主管人事案，聘任她擔任文傳會代理主委兼發言人、選動部主任黃碧雲代理組發會主委，包括副秘書長周繼祥、行管會主委邱大展、考紀會主委魏平政、革實院院長林火旺等主管均留任。（編輯：謝佳珍）1090122