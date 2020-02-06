WHO執委會聚焦台灣 美回擊中國勿政治化

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）世界衛生組織（WHO）排除台灣參與，今天在世衛執委會議上，美國與中國言語交鋒，中方指責美國等國炒作台灣議題，但美國則回擊中國不要在公共衛生議題上政治化。

第146屆世界衛生組織執行委員會今天進入第4天議程，在日內瓦時間上午討論緊急公衛事件防範和應對項目，美日歐盟及邦交國接棒為台灣發聲，引起中國強烈不滿，會上中國代表一度按鈕想即時答辯，但日本籍的大會主席說，如果要答辯會安排在會議結束前發言，若要依議程提技術層面發言則按順序發言，讓中方無法立即答辯。

隨後中國代表在會議結束前答辯，先一一點名在發言時提到台灣的國家，包括海地、美國、宏都拉斯、瓜地馬拉、馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯，強調這些國家發表不負責任的涉台言論，中方絕對不接受。

這位中方發言代表說，海峽兩岸針2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情已進行數十次相互通報，台灣專家也到訪武漢對疫情第一手了解，老調重提中國政府真誠保護台灣同胞健康，中方及世衛秘書處也對確保台灣獲得即時公衛訊息有適當安排，所謂的國際防疫缺口沒有任何依據，明顯是政治炒作，重申台灣是中國一部分的事實無法改變，不要浪費大家時間。

中方發言一結束，瓜地馬拉隨即要求答辯，強調台灣是全球社會的一部分不應該被排除在訊息之外，尤其是在當前出現緊急公衛事件的情況下。

隨後美國也提出答辯，重申上午的發言立場，對公共衛生及目前新型冠狀病毒疫情防範應對表示關切，理解各國需要訊息分享，美方強調沒有任何政治傾向，也請其它國家不要在答辯過程中把問題政治化。

美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）先前在執委會發言表示，隨著新型冠狀病毒疫情不斷演進，美國認為世衛組織非常有必要提供數據給也受疫情影響的台灣，並直接與台灣衛生當局合作採取行動。

本屆中方雖然循慣例在相關國家提到台灣時要求答辯，但今年因武漢肺炎疫情嚴峻，中華民國友邦及理念相近國家除在會中更強力為台發聲，更勇於在中方說完後立即答辯，美國的回擊將讓國際更了解中方把政治凌駕全球公共衛生的作為。（編輯：郭中翰）1090206