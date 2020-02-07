大巨蛋環評未過 需說明眩光與交通疑慮

（中央社記者陳怡璇台北7日電）大巨蛋都審闖關成功，今天進行第3次環境影響差異分析報告的第一次審查，決議未過。遠雄需在一個月內補充開發照片、圖示，並說明眩光、交通疑慮等，再送審查。

台北市都審會去年10月修正通過大巨蛋防災避難模擬，經由電腦模擬疏散避難結果，雖部分市議員與委員提出異議，全案仍通過。

今天大巨蛋進行第3次環境影響差異分析報告的第一次審查。多名環評委員及當地里民關注鈦板屋頂眩光、交通動線等議題，最後決議未過，遠雄一個月內得補充開發照片、圖示，並說明眩光、交通疑慮等，再送審查。

環評委員楊之遠、李育明、王根樹皆認為遠雄提供的圖示不夠詳細，還需更多照片及細部情況。楊之遠並表示，居民關心的屋頂眩光及交通問題，遠雄都沒有明確交代，建議遠雄再評估或調查。

委員顏秀慧則表示，今天啟動環評是因為遠雄都審過關，但書面資料裡都沒有相關資訊，應該補充，並指遠雄應好好處理民眾意見，過程中若有變動也還要再提環差分析。

遠雄發言人楊舜欽表示，將按照環評會決議補齊資料，眩光問題也會和受影響的光復國小溝通、提供協助。（編輯：方沛清）1090207