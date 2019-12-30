大巨蛋連通道無影響古蹟疑慮 北市文資審議通過

台北市文化局30日召開文資審議會通過大巨蛋連通道案，因文資委員會勘後認為無破壞、遮蔽古蹟及阻塞通道等疑慮。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇30日電）台北市文化局今召開文資審議會通過大巨蛋連通道，主因經文資委員會勘後認為無破壞、遮蔽古蹟及阻塞通道等疑慮。

台北市文化局今天召開第121次文資審議會，其中忠孝東路四段地下通廊連通口新建工程，為市府為串聯大巨蛋與國父紀念館及疏散人潮，預定將通道出入口設於國父紀念館臨近忠孝東路的停車場處，因國父紀念館已在去年列為市定古蹟而受關注。

大巨蛋連通道為報告案第9案，經文資委員同意後備查。

根據文資法第34條，營建工程或其他開發行為不得破壞古蹟完整，也不得遮蓋古蹟外貌或阻塞觀覽通道。文化局副局長田瑋表示，經文資委員李乾朗、劉淑音、張崑振、米復國、蔡元良現勘後，認定無上述疑慮，所以不列審議案而採報告案方式。

田瑋指出，連通道離古蹟本身還有約18公尺，開工時需做好監測保護計畫，例如開挖時古蹟是否傾斜或有裂縫、連續壁有無崩塌等。

此外，今天新增兩處歷史建築，分別為反映泉州安溪特色的「六張犁高市古厝」及1930年代現代主義表現手法的「華山貨運站」。

另兩處市定古蹟「建國啤酒廠」與「空軍總司令部」的修復及再利用計畫也雙雙過關。不過文資委員提醒，建國啤酒廠需落實「活保存」，維持既有的造酒功能性；而空總雖通過計畫，但文資委員認為附屬建築如禮堂等需再補充文資價值資料。（編輯：李亨山）1081230