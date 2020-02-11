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羽球亞團賽 中華男團橫掃菲律賓收首勝

最新更新：2020/02/11 20:15
華男團亞洲羽球團體錦標賽分組賽11日首戰對戰地主菲律賓，台灣羽球一哥周天成（右3）、「羽球王子」王子維（右8）等5組台將接力上陣，以5比0橫掃對手，收下首勝。（圖取自facebook.com/CTBAnew）
華男團亞洲羽球團體錦標賽分組賽11日首戰對戰地主菲律賓，台灣羽球一哥周天成（右3）、「羽球王子」王子維（右8）等5組台將接力上陣，以5比0橫掃對手，收下首勝。（圖取自facebook.com/CTBAnew）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華男團亞洲羽球團體錦標賽分組賽今天首戰對戰地主菲律賓，台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維5組台將接力上陣，以5比0橫掃對手，助中華隊收下首勝。

2020亞洲羽球團體錦標賽在菲律賓馬尼拉舉行，取分組前2晉級八強，中華男團與新加坡、菲律賓同在C組，今天擊敗菲律賓，13日將與新加坡交手。

周天成搶下第一點後，男雙王齊麟與李洋表現也絲毫不遜色，以21比9 、21比12輕取彼得（Peter Gabriel Magnaye）與阿爾文（Alvin Morada），幫助中華隊率先聽牌。

擔任第3棒的王子維，面對藍茲（Lanz Ralf Zafra），開局就以7比0攻勢下馬威，但隨後遭對手扳平，王子維頂住壓力，再度要回領先優勢，以21比15搶下首局，次局在雙方拉鋸情況下，以21比17搶下關鍵一勝，助中華隊提前獲勝。

儘管賽事採5點3勝制，但搶先拿下3點的中華隊，但需完成剩餘的雙打、男單賽事，廖敏竣與蘇敬恒，迎戰菲立普（Philip Joper Escueta）與保羅（Paul John Pantig）在以21比9輕鬆收下首局後，遭遇苦戰，次局以18比21棄守，所幸決勝局穩住陣腳，以21比17拿下。

第5點男單陳孝承出戰阿瑟（Arthur Samuel Salvado），延續中華隊的氣勢，以21比7、21比9勝出。（編輯：管中維）1090211

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