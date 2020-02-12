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武漢肺炎疫情衝擊 主計總處下修GDP成長率至2.37%

最新更新：2020/02/12 16:59
受武漢肺炎疫情影響，主計總處12日下修2020年經濟成長率至2.37%，較去年11月預測值減少0.35個百分點。圖為民眾戴口罩上街。（中央社檔案照片）
受武漢肺炎疫情影響，主計總處12日下修2020年經濟成長率至2.37%，較去年11月預測值減少0.35個百分點。圖為民眾戴口罩上街。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處今天下修2020年經濟成長率至2.37%，較去年11月預測值2.72%，減少0.35個百分點，且直言武漢肺炎疫情後續發展情況，將是影響今年經濟發展的主要不確定因素。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），疫情不僅在全球多國造成多起確診病例，更已是影響經濟的重要不確定因素。

主計總處指出，近來武漢肺炎疫情延燒，除了中國採取封城及延後生產開工等措施，其他各國也有多項防疫管制禁令，加上高度不確定性勢必影響生產、消費及交易等正常經濟活動，將進而拖累全球經濟表現，並影響台灣。

國發會官員日前也分析，中國已成為主要經濟體，不只是消費大國，又是全球重要的生產基地，當中國受到疫情衝擊，拖累經濟表現，對其他國家及台灣造成的外溢效果，會比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期更明顯。（編輯：黃國倫）1090212

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