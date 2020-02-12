疫情恐波及PCB供應鏈 工研院：台廠應加速全球化

（中央社記者江明晏台北12日電）武漢肺炎疫情升溫，恐波及中國PCB供應鏈，工研院報告指出，台灣電路板產值中約有6成在中生產，近年台商經歷中國環保限令、貿易戰及此次疫情，廠商應加速進行全球化生產布局。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

根據工研院產科國際所出具的「武漢肺炎疫情對我國產業影響分析」報告指出，台灣電路板產業全球市占率約31%，整體產值中約有63%在中國大陸生產，35%在台灣生產，另約2%在海外其他國家生產。

若以生產地觀察，全球約有50%電路板於中國生產，其中陸商約占4成，台商約占35%，日商約占10%，韓商較低僅約5%。台商在中國生產約有7成是供在地市場所需，而在台生產的產品中有8成出口，其中出口至中國大陸占約45%左右。

台灣電路板廠商於中國大陸生產據點主要集中在江蘇省及廣東省為主，其他省份則包括湖北（黃石、仙桃）、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島。相較主要競爭對手日本及韓國已在東南亞各國布局，台灣廠商海外布局的分散程度較低。

報告並沙盤推演兩種狀況，假使是「保守情境」，在中國生產廠商如期開工，廠商可回復生產，但可能仍有外地員工無法立即返回崗位，工作天數及產能利用率將減少，而且上游銅箔板也因停工而庫存不足，可能短暫影響正常出貨。另外，仙桃及黃石的缺工可能因招工不易而惡化，若其他產線已經客戶認證，則台廠可分散至其他據點生產，不影響對客戶的供貨。

而假使是「悲觀情境」，若疫情致使無法順利開工，會讓上下游電子系統產品生產停擺，並影響消費需求面，由於日本及韓國廠商海外生產據點較為分散，且在東南亞如泰國、越南布局已有一段時日，而台灣僅靠本土產能供應的情況之下，台灣廠商產值市占率將受到考驗。

報告建議企業因應策略，如疫情致使缺工，可召募臨時工或實施加班機制，降低人力不足帶來的產出減少影響，也可與客戶協調新增上游材料商及其他生產線（如台灣）的認證，並加速將訂單需求轉移回台生產，以解決上游缺料及產線生產不足的問題。另近年台商經歷中國環保限制令、中美貿易戰及此次武漢肺炎疫情，廠商應加速進行全球化生產布局。

針對政府因應策略與建議，報告指出，可提高臨時工比重、放寬加班工時限制、提高廢水排放限制等配套措施，協助台廠取得第三地如台灣材料產能並解決物流（空運、陸運）問題。另外，需要獎勵產業升級政策，例如自動化設備投資抵減、高階新興應用產品研發生產補助等。（編輯：紀淑芳）1090212