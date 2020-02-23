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修國土計畫法挨批 內政部：無開發至上思維

最新更新：2020/02/23 16:03

（中央社記者王承中台北23日電）國土計畫法修法爭議，內政部今天表示，這次修正是為賦予國土計畫適時檢討變更，以因應全球氣候變遷及國際政治經濟情勢快速變化趨勢，辦理過程均將開放民眾參與，並無開發至上思維。

行政院會日前通過國土計畫法部分條文修正草案，因應重大建設可檢討變更等內容，引發外界質疑重大計畫未來可不受「國土計畫法」限制，嚴重倒退。

內政部今天下午發布新聞稿指出，全國國土計畫係國土空間發展及土地使用最上位指導原則，界定國土適宜發展及不適宜發展範圍，將城鄉發展建設引導在適宜發展範圍內，至於不適宜發展範圍則儘量維持原本自然狀態，使國土有秩序保育及發展。

內政部並表示，國家重大建設包含不同面向，並非僅限於產業園區。國土計畫依據各部門特性，配置其最適宜發展區位，國土空間規劃並非僅限於開發導向，資源保育、農業發展及公共設施提供，均應納入規劃考量，以對國家發展負責任，因應重大狀況，並避免國土發展僵化。

內政部指出，這次國土計畫法部分條文修正草案，也增訂於「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，未來配合發展需求，政府及時提出相關重大建設計畫以為因應，若各級國土計畫有須配合檢討需要，應得適時調整以符實需，又為避免所謂「國家重大建設」浮濫提出影響計畫穩定性，僅限定經行政院核定者為限。

內政部表示，現行國土計畫法規定，國土計畫適時檢討變更時，仍應依法辦理公開展覽、公聽會等民眾參與程序，且也需經各級國土計畫審議會審議通過，民眾如就該國土計畫變更案有相關意見也可提出，供國土計畫審議及核定參考。（編輯：蘇志宗）1090223

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