亞運跆拳道金牌選手魏辰洋 車藏毒梅錠遭判2月

曾拿下亞運跆拳道金牌的魏辰洋，因持有含安非他命成分的梅錠，遭台中地院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。（中央社檔案照片）

（中央社記者趙麗妍台中24日電）曾拿下亞運跆拳道金牌的28歲男子魏辰洋，去年10月駕車行經中市西屯區時因使用手機遭攔，警方在車內查獲含有安非他命成分的梅錠，台中地院處日前有期徒刑2個月，得易科罰金。

魏辰洋曾拿下2010廣州亞運跆拳道金牌，他去年7月卻傳出因缺錢典當亞運金牌，同年10月又遭查獲持有含有安非他命成分的梅錠，日前才被判處有期徒刑2個月。

台中地院判決書中指出，魏辰洋去年10月在太平區一家汽車旅館內，以新台幣1萬元向綽號「小陳」購買含安非他命成分的60顆梅錠，同月駕車行經西屯區時，因為行駛中使用手機被警方攔查，並在他的背包內發現15包梅錠。

警方將查扣的54顆梅錠送驗，檢驗出含有安非他命成分，魏辰洋也坦承持有梅錠，台中地院考量魏辰洋犯行後尚知悔悟，依照「毒品危害防制條例」處有期徒刑2個月、得易科罰金。（編輯：洪學廣）1090224

魏辰洋曾拿下2010廣州亞運跆拳道金牌，他2019年7月卻傳出因缺錢典當亞運金牌。（中央社檔案照片）

魏辰洋小檔案 生日：1992年2月23日（28歲）

出身：台灣南投

學歷：國立臺灣體育運動大學技擊運動學系

出身：台灣南投 學歷：國立臺灣體育運動大學技擊運動學系 男子跆拳道參賽成績：

2014年亞運銅牌

2013年東亞運金牌

2013年世界跆拳錦標賽銅牌

2012年世大運跆拳錦標賽銀牌

2011年世界跆拳錦標賽銅牌

2010年亞運金牌

2010年亞洲跆拳錦標賽銀牌

