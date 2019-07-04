亞運金牌抵押借款 跆拳國手遭控欠錢不還

被視為是朱木炎接班人的跆拳道國手魏辰洋（圖），曾奪下2010年廣州亞運跆拳道金牌，近日卻被爆出持亞運金牌向當鋪借款不還。（中央社檔案片）

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）被視為是朱木炎接班人的跆拳道國手魏辰洋，曾奪下2010年廣州亞運跆拳道金牌，近日卻被爆出持「亞運金牌」向桃園某當鋪借款不還，不過魏辰洋則表示，6日就會前往當鋪處理。

桃園市一家當鋪業者今天表示，2014年時，接獲自稱是跆拳道亞運金牌國手魏辰洋的來電，表明想拿手錶抵押借款新台幣30萬元，後來又說可拿2010年廣州亞運金牌來抵押較值錢，業者原本以為是詐騙集團，直到魏辰洋拿著金牌現身，工作人員在比對身分證後才確認男子身分。

業者表示，亞運金牌根本沒價值，完全是看魏辰洋曾為台灣爭光的份上，才勉強收下手錶及金牌，而魏辰洋當時都會按時繳款贖回物品，後來也曾多次持金牌抵押，業者是看他信用好才會慷慨借款。

業者指出，去年4月11日，魏辰洋又拿金牌上門借款20萬元，雙方按例簽本票借款，魏辰洋還說自己已找到工作有穩定收入，也是最後一次借款，不過在付了3個月的利息後，從去年7月起失聯，也沒在原本的工作崗位，當鋪多次打電話都無法連絡上當事人。

記者下午致電魏辰洋，魏辰洋在接電話後表示，週六（7月6日）會前往當鋪，但未說明將如何處理。（編輯：李錫璋）‭1080‬704