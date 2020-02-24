美股期貨盤重挫及外資大賣 台股可能再遇壓力測試

美股道瓊期貨盤指數24日一度重挫逾700點，分析師指出，若美股跌幅超過2%甚至3%，台股25日跌勢可能加大。圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北24日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣263.39億元，創下16個月來最大單日賣超金額。由於美股道瓊期貨盤指數一度重挫逾700點，分析師指出，若美股今天跌幅超過2%甚至3%，台股明天跌勢可能加大。

由於韓國、義大利武漢肺炎確診人數快速增加，導致市場恐慌情緒升高，台股今天開低走低，終場指數收在11534.87點，下跌151.48點，跌幅1.3%；蘋果概念股大立光、台積電、鴻海等權值股同步走跌，外資擴大賣超，影響整體電子類股指數下挫1.37%。

自營商今天賣超14.83億元，投信逆勢買超2.67億元，外資及陸資大幅賣超263.39億元，創下2018年10月11日以來單日賣超最大金額；三大法人合計賣超275.55億元。

觀察外資賣超前10名個股，金融股占半數，其中開發金賣超1.48萬張、中信金賣超1.27萬張、富邦金賣超1.2萬張、國泰金賣超1.09萬張、玉山金賣超1.06萬張，分居第4、6、7、9、10名。

面板股群創傳出打入蘋果供應鏈，但群創在開盤前發布重大訊息澄清媒體報導並非事實。今天群創股價開高走低，收在平盤8.72元，外資賣超3.52萬張、高居第1。

蘋概股指標台積電、鴻海今天遭外資賣超2.65萬張、1.11萬張，排在外資賣超榜第3及第8名。連動陸股的元大滬深300正2及連動油價的元大S&P原油正2也成為外資提款機，分別賣超2.7萬張、1.42萬張，排在外資賣超榜第2、5名。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前看起來外資仍可能持續撤出亞洲市場，因為美國漸漸感受到疫情的負面影響，加上最近因為歐洲疫情逐漸擴大，不確定性升高，讓市場更擔心，現階段最重要的是美股需止跌。

談到美股道瓊期貨盤重挫逾700點，儲祥生說，如果美股今天跌幅在1%以內，台股明天可能不會下跌太多；但若美股今天跌幅超過2%甚至3%，則台股明天跌勢可能加大。

儲祥生認為，外資撤出資金一定從大型權值股下手，包含電子與金融股；至於面板股股價已經相對強勢，加上最近傳出韓國三星工廠疫情，且群創布局Mini LED（次毫米發光二極體），面板股應該會受惠相關題材，其他相對抗跌的族群包括生技股、宅經濟概念股等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於武漢肺炎疫情在日本及韓國明顯擴散，造成亞洲市場恐慌氣氛升高，資金從亞洲流出；外資今天提款的對象與基本面沒有太大關聯，純粹考慮流動性較佳的個股，因此權值股成為主要標的。

展望後市，蔡明翰認為對股市不需太過悲觀，因為大家最擔心的是不確定性和未知的恐慌，目前中國疫情最危險的情況已出現，股市表現也相對強勢，後續即使日韓疫情擴散，對比中國疫情的嚴重程度，影響還是相對較小。

蔡明翰提醒，比較重要的是觀察台灣疫情是否失控，如果像韓國疫情擴散，股市就要破底做反應；如果台灣防疫狀況不錯，只有零星確診案例，今天因為流動性而被賣超的個股應該不會破底，很快就會止穩。（編輯：張良知）1090224