武漢肺炎疫情擴大 法人：台股不排除回測半年線

（中央社記者張建中台北24日電）武漢肺炎疫情擴大，外資大舉賣超新台幣263.39億元，衝擊台股今天重挫151.48點，收11534.87點，法人認為，外資資金撤出情況短期恐不會結束，台股不排除可能回測半年線。

隨著韓國疫情加劇，至今天上午9時，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診人數增至763例，死亡病例7例，韓國政府將疫情預警上調至最高等級「嚴重」，引發市場恐慌氣氛升高。

韓國股市今天慘跌3.87%，其餘香港與菲律賓等亞洲股市也都紛紛走跌，台股在外資大舉賣超263.39億元下，開低走低，終場收跌151.48點，收在11534.87點，跌幅達1.3%。

據統計，外資今天賣超群創最多，達3萬5209張，同時賣超台積電2萬6476張，賣超鴻海1萬1103張，開發金、中信金、富邦金、國泰金與玉山金也都淪為外資提款機。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著疫情於中國以外國家蔓延，以及復工率對企業營收及供貨的影響逐漸浮現，市場擔憂情緒也隨之上下浮動，進而影響資金在風險及避險性資產間來回流動。

分析師王兆立認為，在國際股市紛紛走跌之際，黃金價格走揚，顯示外資資金開始逐步撤出新興市場，進行避險，外資撤出情況短期恐不會結束。

台股無法避免受到影響，不排除回測11431.46點半年線支撐，不過，王兆立預期，台灣因疫情控制得宜，應有助台股表現相對抗跌，應不致跌破2月3日盤中的低點11138.03點。

至於韓國疫情蔓延，王兆立認為，因面板與記憶體廠自動化程度高，生產應不受疫情影響，不致對供應鏈造成衝擊。

王兆立表示，疫情後續發展與中國大陸工廠復工狀況仍將持續牽動未來台股與國際股市表現，若疫情不再進一步擴大，大陸工廠也逐步復工，不排除可望在急跌後展開反彈。（編輯：趙蔚蘭）1090224