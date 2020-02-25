Kobe追思會2萬人同悲 凡妮莎開口全場揪心[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）洛杉磯市中心的史泰博中心（Staples Center）今天聚集2萬人，追思已故籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）。遺孀凡妮莎強忍喪親之痛，分享對丈夫與女兒的思念，一開口讓全場揪心。

布萊恩與女兒（Gianna）一個月前墜機過世，洛杉磯湖人隊今天在史泰博中心舉辦追思會，影視體育界名人齊聚。這場活動消息公布之後，有9萬人登記索票，僅2萬人獲准進入這座Kobe當年主宰的球場。

脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）串場，重量級歌手碧昂絲（Beyonce）、艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）先後登場演出，曲目包括Kobe生前喜愛的歌曲XO、Halo，以及貝多芬的月光奏鳴曲。

追思會名為「生命的歌頌」（A Celebration of Life），從上午10時30分進行到午間12時30分，吉米金摩開場、碧昂斯演唱之後，Kobe的妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）首先上台演講。

在1月26日的這場直升機失事，凡妮莎痛失丈夫Kobe與女兒吉安娜。她一站上布滿玫瑰花的舞台，得到全場觀眾溫暖的掌聲包圍，她一邊哽咽，一邊分享Kobe與女兒生前種種。

凡妮莎說：「我無法把他當作一個名人，或一個很厲害的籃球員。他是我最親愛的丈夫、孩子最好的爸爸，他是我的一切。」凡妮莎把籃球迷常講的MVP（最有價值球員）改成MVD，形容Kobe是孩子心中的「最有價值老爸」。

身為吉安娜的母親、布萊恩的妻子，這是凡妮莎在事發1個月之後，首次公開露面並分享喪親之痛。美國各大電視網同步轉播這場追思會。

「我無法想像，沒有她的日子要怎麼過」，凡妮莎談到女兒吉安娜，充滿思念。她回憶吉安娜貼心，早晚都要跟媽媽親吻，喜歡做蛋糕、喜歡跟爸爸一起看籃球比賽，總是照顧別人。

凡妮莎的這段話更讓全場揪心，她含淚說：「我永遠看不到我的小女孩走上紅毯、在婚禮上與爸爸跳舞、懷有自己的孩子。吉安娜會是個好媽媽，也可能是女子職籃WNBA的最佳球員。」

談起這對離世的父女，凡妮莎滿懷思念，她說：「他們總是歡樂，總是那麼有冒險精神，上帝知道這兩人沒辦法單獨活在世上，所以把他們倆一起帶到天上。」

凡妮莎抬頭向天，對著已故的丈夫說話：「寶貝，你照顧好Gigi。我還有Noni、BB、Coco在身邊。我們一直都是最佳組合。我愛你們，老公與Gigi，盼你們安息、在天堂好好過，總有一天我們會再相見。」

凡妮莎致詞之後，女籃球星桃樂西（Diana Taurasi）、大學女籃新星尤尼斯古（Sabrina Ionescu）、康乃狄克大學女籃隊總教練奧瑞馬（Geno Auriemma）、湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、Kobe的前隊友歐尼爾（Shaquille O''Neal）先後上台。

在籃球界擁有崇高地位的喬丹是布萊恩的偶像，他一上台還沒開口就已經淚流滿面。喬丹分享布萊恩對籃球的執著，並以「我的小老弟」稱呼，獲得全場起立鼓掌。

追思會的尾聲，大螢幕播放出布萊恩生前，在同一個場地的講話，當時湖人隊為把他的8號及24號背號引退，球衣掛在球場的高處。

影片中的布萊恩拿著麥克風說：「這一切跟我的球衣無關，而是關於在那之前掛在這裡的那些球衣。沒有前輩們的激勵，我不可能站在這裡。」講完之後，影片中的Kobe放下麥克風，用招牌金句Mamba Out（曼巴下線）結束講話。故人身影與聲音迴盪在所有球迷的心中。（編輯：周永捷）1090225\