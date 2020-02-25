籃球之神喬丹淚流滿面 回憶柯比這煩人小老弟

（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）在已故籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）追思會上，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）淚流滿面，回憶Kobe這個「小老弟」總愛半夜傳簡訊煩人，往事也鮮明呈現Kobe對籃球的熱愛。

「現在，他打敗我了。未來幾年我要看到另一個哭泣的梗圖。」喬丹自己爆料，原本今天不想上台講話，因為他跟太太說，自己一定會哭。

2009年喬丹進入籃球名人堂時，流淚致詞的畫面被做成「梗圖」（meme）在網路上流傳。現在他為了追思布萊恩而登台，一邊流淚一邊自嘲。

在湖人主場史泰博中心（Staples Center）2萬人面前，喬丹走上舞台還沒講話，眼淚、鼻涕早就流不停。布萊恩與女兒吉安娜（Gianna）美國當地時間1月26日搭乘直升機失事身亡之後，今天這場是湖人隊主辦唯一公開追思會。

地位崇高的「籃球之神」喬丹上台講話，成為整場的最大焦點，獲得全場起立鼓掌。1996年，18歲的布萊恩進入美國職籃NBA時，把喬丹當成偶像、想要超越的對象。

布萊恩終其籃球生涯效力湖人隊20年，5度拿下冠軍，追隨喬丹的腳步成為NBA史上留名的頂級球星之一。喬丹說：「大家總是喜歡拿他來跟我比較，但他真的是我很親的朋友。像我的小老弟一樣。」

喬丹對布萊恩一開始的印象是這樣：「每個人身邊總有這樣的弟弟或妹妹，會拿你的東西去用，會在你身邊一直煩你。因為他們把你當做大哥、大姊來崇拜。他們想知道你的一切，因為他們想要跟你一樣。」

喬丹坦言，一開始覺得很煩，但久了之後卻發現這是一種愛的表現。

喬丹說：「布萊恩曾經在半夜11點半，凌晨2點半、3點傳訊息給我，聊籃下單打的腳步、聊怎麼訓練。一開始真的很煩人，但後來發現這是某種熱愛，這孩子擁有一種你永遠不知道的熱情。」

布萊恩奮力從前輩身上挖寶，喬丹受到他的熱情感動，「當你喜歡一個東西，就算是用求的，你都會想盡辦法去得到」。

喬丹說：「他盡其所能想要成為最好的球員，我也盡力當好一個大哥，忍受這些半夜打來的電話或一些蠢問題。」兩人後來無話不聊，除了籃球之外，也聊生意經、家庭與人生。

「我想教我的女兒一些動作，我想要問你，你小時候是怎麼練你的動作？」喬丹回憶布萊恩幾個月前，半夜2時傳來的簡訊。喬丹問他女兒幾歲，布萊恩回答12歲，喬丹笑說：「我12歲的時候還在打棒球。」

喬丹回憶，布萊恩除了向他求教，也總是想要挑戰他，就算看他穿西裝，還是會問一句「你有帶球鞋嗎？」隨時想要挑戰、想要求進步。

喬丹說，Kobe從籃球場上退役之後，仍然抱著全力以赴的精神，面對家庭與身邊的人，在社區當教練，當一個好丈夫、好爸爸，全心全意奉獻給家庭。

「不管做什麼事情，Kobe總是用盡全力」喬丹說，這是布萊恩留給世人的禮物。他說：「沒人知道一生會有多長，所以我們要活在當下、享受當下，想辦法花時間跟家人、朋友及所愛的人在一起。」

下台前，喬丹如此結尾：「柯比布萊恩死了，我身上的一部分也死了。看著場內每個人也跟我一樣，我們都有一部分的自己死去了。但我們會帶著這些回憶活下去，我會記得我有這樣一個小老弟，安息吧。」（編輯：陳惠珍）1090225