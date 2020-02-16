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Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡3/26

紀念Kobe NBA明星賽MVP獎將冠上布萊恩之名

最新更新：2020/02/16 10:44

（中央社芝加哥15日綜合外電報導）美國職業籃球聯盟（NBA）今天宣布，為紀念已故洛杉磯湖人前球星布萊恩（Kobe Bryant），明星賽最有價值球員（MVP）獎將永久改名為「布萊恩MVP獎」。

布萊恩18度入選明星賽，4度奪得明星賽MVP殊榮，並列史上第一。他1月26日搭乘的直升機在洛杉磯附近墜毀，不幸身亡，享年41歲，布萊恩的13歲女兒吉安娜（Gianna）和另外7人也都不幸罹難。

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天召開記者會表示，布萊恩父女雙雙罹難一事「簡直無法用言語表達」，「身為一個父親...我簡直無法想像。」

「布萊恩MVP獎」（Kobe Bryant MVP Award）將於16日在芝加哥舉行的2020明星賽結束後，頒發給最有價值的球員，屆時NBA將表彰布萊恩的一生，也將緬懷吉安娜和同機身亡的另外7人。

席佛發布聲明說：「布萊恩是NBA明星賽的同義詞，他具體展現了這場全球關注比賽的精神。」

「他一向珍惜與頂尖好手同場較勁的機會，在全球無數粉絲面前拿出一流表現。」

布萊恩1998年以19歲之齡首次入選NBA名星賽，成為歷來最年輕入選明星賽的球員；他生涯18度入選明星賽，次數僅次於「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090216

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