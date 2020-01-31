Kobe驟逝 湖人總經理感人發文悼念摯友

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人總經理佩林卡今天發表一份感人聲明，悼念26日在直升機墜機意外身亡的湖人前看板球星布萊恩和他的女兒吉安娜。這是布萊恩父女罹難後佩林卡首度發言。

佩林卡（Rob Pelinka）在聲明中說：「週日我失去最好的朋友和甜美的教女，我的靈魂一部分像被切除。」

「布萊恩（Kobe Bryant）有強大的意志力和深度，致力追求卓越。他充滿智慧、決心和熱情，擁有超凡的遠見。他是一名盡心盡力且深情的丈夫，也是獨一無二的『疼女兒爸爸』（girl-dad）。」

「他的心智有無窮的學習力。簡言之，他是我們這個時代最鼓舞人心的運動員。全世界或許不知道，他也是任何人所能想像最好的朋友。」

41歲的布萊恩和13歲的吉安娜（Gianna）搭乘的直升機墜毀在加州的卡拉巴薩斯（Calabasas），機上還有1名教練、2名選手和家屬共7人。當時他們正前往一場青少年籃球賽，機上9人全數罹難。

布萊恩高中畢業後被經紀人泰倫（Arn Tellem）簽下時，現年50歲的佩林卡替泰倫工作。隨後佩林卡自立門戶，布萊恩也簽入他門下。當布萊恩打完2016年賽季退休後，佩林卡轉任湖人總經理，隨後又身兼湖人「籃球營運副總裁」。

湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）今天也在布萊恩驟逝後首度發表聲明，向這位球員和父親致敬。

她在Instagram（IG）寫道：「我父親過世後不久，你邀我共進午餐。當時我難以找到生活的動機和意義，你帶著吉安娜來和我共度一段時光。你說你這麼做，是想向她展現女性也能在NBA成為領袖，和男性一樣。」

「你在球場上的表現，曾令我內心如此充滿喜悅和愛；你透過籃球改變如此多人生命。但我印象最深的，是和吉吉（吉安娜小名）度過的那天，讓我重新燃起動力和決心。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1090131