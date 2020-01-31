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Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡3/23

NBA悼Kobe明星賽改制 背號24成致勝關鍵密碼

最新更新：2020/01/31 10:00
美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星布萊恩因直升機墜機意外驟逝，為紀念他，NBA將他的背號24號融入明星賽，成為要在明星賽拿下勝利的「關鍵密碼」。（美聯社）
美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星布萊恩因直升機墜機意外驟逝，為紀念他，NBA將他的背號24號融入明星賽，成為要在明星賽拿下勝利的「關鍵密碼」。（美聯社）

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機墜機意外驟逝，NBA為紀念他，將把他的背號24號融入明星賽，成為要在明星賽拿下勝利的「關鍵密碼」。

根據NBA的資料，這次明星賽的前3節都將是獨立的小比賽，每節打12分鐘，比分都從0比0開始，打完1節12分鐘後，分數較高的隊伍就是勝隊，每節勝出的球隊都能獲得10萬美元（約新台幣305萬元）的獎金，這筆獎金將作為慈善捐款。

第4節的比賽將不限時間，開賽時的比分將是兩隊前3節各自得分的總和，而前3節領先球隊的總得分，再加上象徵布萊恩背號24號的24分後，就是贏球的目標分數，先拿下目標分數的隊伍就是最後的勝隊。

舉例來說，如果前3節打完，A隊各節的得分是30分、30分、40分，B隊各節的得分是30分、30分、35分，那第4節開打的比分就是100比95，領先的A隊前3節總得分100分加上24分，就成為目標分數124分，先拿下124分的球隊就是勝利的一方，勝隊將能獲得20萬美元（約新台幣610萬元）獎金，獎金同樣作為慈善用途。

NBA第69屆明星賽日前公布先發陣容，NBA為紀念逝世的前球星布萊恩，宣布明星賽改制，明星賽將於當地時間2月16日在芝加哥進行。（圖取自NBA官網nba.com）
NBA第69屆明星賽日前公布先發陣容，NBA為紀念逝世的前球星布萊恩，宣布明星賽改制，明星賽將於當地時間2月16日在芝加哥進行。（圖取自NBA官網nba.com）

NBA聯盟營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）說：「我們花了很多時間考慮，決定第4節的目標分數，經歷了本週發生的事，我們可以明確的知道，唯一適合本季明星賽的數字是24。」

41歲的布萊恩、他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant），和其他7人26日因為搭乘的直升機墜落在洛杉磯山區而喪命。

布萊恩是聯盟史上生涯總得分第4多的球員，曾18次獲選參加明星賽，4度獲選明星賽最有價值球員（MVP），並列史上最佳紀錄。

NBA表示，這次明星賽還會有許多向布萊恩致敬的方式。

第69屆明星賽將於當地時間2月16日在芝加哥進行，由密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）擔任隊長負責組隊。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090131

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