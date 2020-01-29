Kobe墜機遺體尋獲 時代雜誌黑白紀念封面致敬

NBA前傳奇球星布萊恩因搭乘的私人直升機墜毀意外身亡，為了紀念布萊恩，「時代」雜誌以紀念封面的形式向他致敬。（圖取自twitter.com/time）

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職籃NBA前傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因搭乘的私人直升機墜毀意外身亡，他的遺體已經尋獲。為了紀念布萊恩，「時代」雜誌（Time）以紀念封面的形式向他致敬。

「時代」雜誌這次的封面，以黑白照片呈現，照片中布萊恩穿著他洛杉磯湖人背號24號的球衣，背對鏡頭低頭鞠躬，左手背在腰間，右手抱著籃球。

封面上除了雜誌名稱，沒有其他太多文字，只寫著「柯比．布萊恩：1978-2020」。

這本雜誌將在31日上架。

一架直升機26日墜毀在洛杉磯山區，機上9人全部喪生，罹難者包括41歲的布萊恩，和他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）。直升機失事的原因正在調查中，當時直升機是在濃霧中飛行。

布萊恩的死訊讓體育圈震驚不已。

出於對布萊恩的尊重，NBA將兩支以洛杉磯史泰博中心（Staples Center）為主場的球隊－湖人與快艇28日的對戰延期舉行。

NBA傳奇球星布萊恩26日搭乘私人直升機墜毀，連同布萊恩父女機上9人全數罹難。圖為直升機墜毀現場。（美聯社）

●布萊恩遺體尋獲

洛杉磯郡（Los Angeles County）的驗屍官辦公室表示，包括布萊恩在內的9人，在這起直升機墜毀意外中喪命，調查人員已經尋獲所有罹難者的遺體。

其中3具遺體在墜機當天，由特殊應變小組在四散的飛機殘骸中尋獲；隔天，其餘的6具遺體，在地勢險峻的地點被尋獲。

洛杉磯郡驗屍官辦公室在聲明中表示，「那些遺體被帶離失事地點，送到法醫科學中心」接受檢察並鑑定身分。

洛杉磯官員指出，法醫已透過指紋確認布萊恩與其他3人的遺體。這場失事事故共釀9人喪生，而另外5人身分鑑定工作還在進行中。

布萊恩曾幫湖人拿過5次NBA總冠軍，並代表美國奪下兩面奧運金牌，他的死訊震驚全球，對他的追悼不斷湧出。

截至今天下午，希望NBA以布萊恩身影做成新標誌的一項請願，連署人數已達200萬人。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）向法新社證實，下個月的奧斯卡頒獎典禮電視轉播中，將會看到對布萊恩致敬的內容。

27日的奧斯卡提名午宴上，眾人為曾以「親愛的籃球」（Dear Basketball）在2018年獲得奧斯卡最佳動畫短片的布萊恩默哀。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090129