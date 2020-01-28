NBA標誌換成Kobe 逾150萬人請願紀念傳奇球星

Kobe 26日意外辭世，超過150萬粉絲上網連署要求把這位湖人隊退役球員變成新NBA標誌。（圖取自網頁change.org）

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨天因為直升機墜毀離世後，目前已有超過150萬粉絲連署，要求把這位湖人隊退役球員變成新NBA標誌。

布萊恩跟13歲女兒吉安娜（Gianna）及其他7人在加州墜機罹難後，紀念他的方式不斷湧現，現在有球迷要求重新設計NBA標誌，以向享年41歲的布萊恩致敬。

截至台北時間28日18時整，請願網站Change.org的連署在一天半就有超過155萬人簽署，目前目標設在300萬人。而社群媒體也出現多個使用布萊恩剪影的新標誌設計。

當前NBA的標誌是在1969年出爐，至今已逾50年，上頭的剪影設計靈感來自於另一位湖人退役傳奇威斯特（Jerry West）運球的姿勢。

威斯特曾在2017年表示，他希望NBA換標誌。他接受運動頻道ESPN節目The Jump訪問時表示：「首先，我希望大家從來都不知道我就是那個標誌，我真的這麼希望。」

「我說過不只一次，若他們想換，我希望他們換。從很多方面來說，我希望他們會換。」（譯者：侯文婷/核稿：徐崇哲）1090128