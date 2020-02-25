吳斯懷無緣外交國防委員會 林昶佐陳柏惟達陣

國民黨立委、退役中將吳斯懷（左）25因籤運不佳，確定無法進入立法院外交及國防委員會，台灣基進立委陳柏惟（中）、無黨籍立委林昶佐（右）則雙雙進入。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北25日電）國民黨立委、退役中將吳斯懷今天因籤運不佳，確定無法進入立法院外交及國防委員會，轉而進入社會福利及衛生環境委員會。

不過，相較於想進外交及國防委員會的吳斯懷，無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟，則分別與民進黨團、時代力量黨團交換，雙雙進入外交及國防委員會。

立法院各黨團今天協調出委員會名單，除了吳斯懷外，警大教授出身的國民黨立委葉毓蘭進入內政委員會，國民黨外交及國防委員會則有國民黨立委陳以信、僑務背景的國民黨立委溫玉霞。

經濟委員會、交通委員會一向被視為立法院最熱門的委員會，民進黨這次在經濟與交通委員會，新人完全沒有機會，反觀國民黨立委謝衣鳯以新人之姿就進入經濟委員會，國民黨立委洪孟楷、魯明哲也是新人就進交通委員會。

民進黨方面，新人主要集中在財政、內政、教育及文化委員會。財政委員會部分，新人包括民進黨立委高嘉瑜、林楚茵。

內政委員會民進黨新科立委包括賴惠員、王美惠、湯蕙禎、羅美玲、黃世杰。民進黨團在教育及文化委員會則有民進黨立委范雲、伍麗華、林宜瑾、賴品妤、陳秀寳等。內政、教育委員會，民進黨各有5名新人，並列新人最多的委員會。（編輯：林興盟）1090225