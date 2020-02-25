吳斯懷未中籤 確定無法進入外交國防委員會

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨立法院黨團今天進行委員會抽籤，立委吳斯懷未中籤，確定無法進入外交及國防委員會，至於吳斯懷最終會進入哪一個委員會，黨團總召林為洲表示，會依吳斯懷所提出的第二志願，再做協調。

國民黨團今天進行委員會席次的協調作業，退將、國民黨不分區立委吳斯懷是否能順利進入外交及國防委員會，受到外界關注。根據國民黨在外交及國防委員會所分配的席次，共有5席，前三席由較資深立委江啟臣、呂玉玲、馬文君獲得，最後2個席次，則由新科立委溫玉霞、陳以信、吳斯懷做協調。

由於協調未果，最後以抽籤的方式決定席次，最終，由陳以信、溫玉霞順利抽中，吳斯懷確定在本會期無法進入外交及國防委員會。面對此結果，吳斯懷在結束抽籤後，面對媒體未多做表示，僅說由黨團統一發言。

至於吳斯懷最終會進入哪一個委員會，林為洲表示，接下來會依照吳斯懷所提出的第二志願，進行相同的協調作業，一切將按照制度進行，但他未透露吳斯懷的第二志願是哪一個委員會，因為還有幾個委員會需協調。（編輯：黃國倫）1090225