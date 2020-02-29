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90條口罩產線陸續到位 4月上旬日產1300萬片

最新更新：2020/02/29 15:10

（中央社記者吳柏緯台北29日電）行政院加碼新台幣9000萬元採購30條口罩產線，預計3月中下旬陸續交機。經濟部指出，在產能全開的情形下，4月上旬的口罩日產能可達1300萬片。

口罩實名制與新的生產線陸續投入生產後，一般民眾都可以順利在藥局購得口罩，目前台灣的口罩數量仍算充足，但為了未來可能發生社區感染情況，政府進行超前布署，除了原本採購的60條產線陸續交機、投入生產外，日前行政院再核定新台幣9000萬元增購30條生產線，希望多生產口罩，以防不時之需。

經濟部官員受訪指出，目前規劃新增的30條產線，已經開始遴選，將比照前一次60台產線的方式，分配到口罩工廠、安裝並投入生產。

官員進一步說明，截至昨天，第一波60台口罩產線已經有超過半數送交口罩工廠，建置並測試，將陸續投入生產，預計3月上旬完成所有交機、建設工作，並在3月中旬前全數投入生產。

全新的30台產線，官員表示，當遴選結果出爐後，預計將從3月中下旬開始交機，並在3月底前全數完成。經過安裝與測試，以及與業者既有的產線整合後，4月上旬預計可以陸續投入生產，屆時，在90條產線產能全開的情形下，台灣口罩的日產能可上看1300萬片。

至於原料是否足以供應，經濟部官員說明，根據日前進行原料盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，供應仍無虞。（編輯：張均懋）1090229

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