口罩國家隊拚9日後日產千萬片 32新機台20日交機

（中央社記者鍾榮峰、蔡芃敏台北6日電）60條口罩生產機提前在25天內達標，「口罩國家隊」展現熱血的「台灣製造」精神，估9日後日產能可到1000萬片。工具機公會理事長許文憲表示，新增的32條口罩生產機，公會全力以赴在20日前完成。

武漢肺炎疫情升溫，政府持續超前部署。當政府決定打造新的口罩產線，業者便主動表達願意協助政府，工具機暨零組件同業公會隨後迅速凝聚旗下會員，「口罩國家隊」迅速成軍。

許文憲指出，從2月10日迄今，光是公會本身，就投入高達1800人次協助廠商生產60條口罩生產機，在25天之內完成進度，比政府預期的時間提早。而蔡英文總統也特別在5日晚上前往基地致謝，大讚「台灣製造」名聲將更響亮。

丈夫為高明精機工業總經理張仕育的藝人殷琦，今天也在臉書上PO出經濟部長沈榮津、工業局副局長楊志清緊盯生產線的照片，她說看到官員與工程師們一樣忙進忙出幫忙搬貨、找零件，內心感到無比感動，並稱讚工廠內「有著我親眼所見最認真的男人們……」。

百忙之中的楊志清在接到中央社記者電話採訪時，人仍在會議中只能簡短回應。他不居功的說，「前線人員很辛苦，不過，精神卻都十分亢奮」。

他表示，每個人在工廠裡都各司其職，若現場有多餘人力，有些人便拿著拿著工具箱，依照指令幫忙，為了加速設備生產，大多數人員都自願加班、趕工，因為覺得自己是肩負使命，齊心完成防疫任務，為國家貢獻一份心力。

其實一個月前政府作出自製口罩生產線決定時，有些人認為根本作不到。楊志清表示，「口罩國家隊顯現了當台灣人團結起來，沒有不可能」，政府後續將再添購32條口罩生產線，經濟部已在昨天公布遴選結果，將儘速盤點物料，口罩國家隊很快將再度成軍。

行政院副院長陳其邁昨天在臉書貼文表示，截至4日，口罩單日生產960萬片。9日新增的60台機組都到位後，就能單日生產達1000萬片；4月初再增加32台機組，還可以再提升到每日1300萬片以上。

許文憲表示，公會已經啟動人力，再次投入協助廠商製造新增的32條口罩機，目前已經進入備料階段，而且因為之前60台口罩機的經驗，現在相關的技術及流程都更「熟悉」了，交機時程也會比政府預估的時間提早，依一天可完成6台估算，應該只需要10多天就可完成任務，預計可提前在3月20日至25日交機，讓人民和醫護人員防疫能夠更安心。

許文憲說，公會全力以赴協助廠商製造口罩生產機，希望熱血能夠傳承下去，也期待口罩製造商能夠盡力提高產能，讓台灣人民和第一線的醫護人員，能夠真正有感。（編輯：林孟汝）1090306