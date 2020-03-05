口罩國家隊提前交機 蔡總統：台灣製造會更有名

（中央社台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩需求大，行政院在2月底建置60條生產線，今天提前完成交機，蔡英文總統親赴生產基地，為「口罩國家隊」加油打氣。

她並表示，台灣防疫超前部署的決策和對疫情的掌控、產業的製造能力讓很多國家羨慕，相信經此之後，「台灣製造」會更有名。

武漢肺炎來勢洶洶，民眾搶購口罩，政府除破天荒在第一時間限制口罩出口外，為增加口罩產能，經濟部也史無前例採購60台新機，產業界更陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠現地協助。

有了擁有技術的專家協助，加上團結一心，大幅度加速了口罩機的製造速度，原本需要耗時近半年的建造與交機程序，大幅縮短至25天內，並在今天提前交機。

蔡總統今晚在臉書貼文表示，每當碰到困難時，台灣人都可以放下競爭，團結在一起，這就是「台灣精神」！這次的防疫也一樣，台灣的工具機業者，都暫時放下自己的事業，出人、出力、出零件，自發性幫忙，派出最精實的菁英，組成一支「口罩國家隊」，跟政府一起投入防疫的工作，真的讓人感動。

蔡總統在「小英去哪裡」的影片中說，這次台灣防疫超前布署的決策和對疫情的掌控，讓很多國家視為典範，產業的製造能力更讓很多友邦羨慕，尤其台灣產業規模不大，但是集合的力量就會「嚇死人」，在經濟部長沈榮津的協調下，要花半年才能完成的60條產線，現在只花了25就完成任務，相信今天這個消息公布後，「台灣製造」的名聲會更大。

她強調，這樣的成果，不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。透過防疫，讓全世界看見了台灣真正的能量與國力。身為台灣的總統、做為台灣人，真的覺得很驕傲。

蔡總統並代表國家，感謝工具機公會理事長許文憲、東台精機董事長嚴瑞雄、瀧澤科技總經理戴雲錦、長宏機械董事長呂清林、權和機械董事長蕭鴻彬，以及參與「口罩國家隊」的工具機業者。感謝這些人的努力，讓台灣人民感到安心。

蔡總統強調，未來口罩已是戰略物資，國內要維持一定的能量，而且要多用國產。國內有需求，就能屯兵於產業，養兵千日用在一時。這是這次防疫給我們的啟示。在關鍵時刻，「台灣製造」才能跟政府一起守護台灣。

經濟部也在臉書貼文表示，60台產線完工，只是完成階段性任務，還有下一個目標要繼續努力。但能夠與政府、民間的精英共同為國家奮鬥，真的很光榮。（編輯：林孟汝）1090305