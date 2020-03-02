口罩國家隊二二八連假趕工 日產能上看820萬片

口罩國家隊二二八的3天連假不打烊，全力加速口罩生產，本週口罩日產能上看820萬片。由於產能逐步增加，5日起，成人口罩實名制購買也將上修至每7天可購買3片。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北2日電）口罩國家隊二二八的3天連假不打烊，全力加速口罩生產，本週口罩日產能上看820萬片。由於產能逐步增加，5日起，成人口罩實名制購買也將上修至每7天可購買3片。

口罩實名制與新的生產線陸續投入生產後，一般民眾都可以順利在藥局購得口罩，目前台灣的口罩數量仍算充足，但為了未來可能發生社區感染情況，政府進行超前布署，除了原本採購的60條產線陸續交機、投入生產外，日前行政院再核定新台幣9000萬元增購30條生產線，希望多生產口罩，以防不時之需。

經濟部指出，為了維持並增加口罩製造量，由製造商、工具機商共同聯手組成的口罩國家隊，在上週的3天連假期間，持續趕工，讓上週的平均日產量維持在660萬片，而新的口罩產線也繼續出廠。

經濟部表示，機器可以一直轉，人還是要休息，口罩工廠週末需要輪休，所以平常上班日的產能就需要往上拉。新機台正在陸續交機裝機、調校上線中，這週的挑戰目標，日均產能上看820萬片。

由於產能逐步增加，5日起，成人口罩實名制購買也將上修至每7天可購買3片，各販售點每日供應量由400片增加為600片；兒童口罩每7天可購買5片，各販售點每日供應量則維持200片。其餘購買規定及價格不變。

除了原定的60條新產線已陸續交機、投入生產，行政院加碼新台幣9000萬元採購30條口罩產線，也已開始進行配合工廠徵選，預計3月中下旬陸續交機。在產能全開的情形下，4月上旬的口罩日產能可達1300萬片。（編輯：蘇志宗）1090302