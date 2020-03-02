立院委員會召委選舉 綠拿9席藍獲7席

立法院各委員會2日舉辦召委選舉，社會福利及衛生環境委員會由國民黨立委廖婉汝（前）與民進黨立委劉建國（後）、邱泰源3人抽籤，廖婉汝第1順位抽籤沒有抽中召委。中央社記者張皓安攝 109年3月2日

（中央社記者陳俊華、王揚宇、劉冠廷、范正祥台北2日電）立法院今天舉行各委員會召委選舉，其中有3個委員會因3人票數相同，需「3抽2」，國民黨抽中2席；最後民進黨拿下9席、國民黨則獲7席召委。

立法院第10屆上午舉行各常設委員會召委選舉，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各設有2席召委，由各委員會委立委每會期互選產生。

內政委員會部分，共有15席，分別為民進黨團9席、國民黨5席，台灣民眾黨1席。開票結果，民進黨立委管碧玲、張宏陸及國民黨立委陳玉珍各獲5票，3人票數相同，需「3抽2」。

管碧玲首先抽籤，但抽到「空白」籤，因此是張宏陸、陳玉珍中籤；但因張宏陸禮讓給管碧玲，最後是由管碧玲、陳玉珍擔任召委。

立法院2日舉行各委員會召委選舉，內政委員會部分，最後由民進黨立委管碧玲（左）、國民黨立委陳玉珍（右）擔任召委。中央社記者張皓安攝 109年3月2日

司法及法制委員會部分，朝野立委共有13席，民進黨8席、國民黨4席、民眾黨1席；投票結果，民進黨立委周春米得到4票、國民黨立委李貴敏拿下4票、民進黨立委蔡易餘4票、民眾黨立委賴香伶1票。

由於周春米、李貴敏、蔡易餘3人的票數相同，因此進行抽籤，決定召委獎落誰家；抽籤順序由蔡易餘先抽，結果他沒抽中，因此司法及法制委員會由周春米、李貴敏擔任召委。

社福及衛環委員會方面，朝野共15席，分別為民進黨團9席、國民黨5席，時代力量1席，開票結果，國民黨立委廖婉汝、民進黨立委劉建國、邱泰源各獲得5票，票數相同，最終經抽籤，由劉建國、邱泰源中籤，擔任本會期召委。

經由投票產生召委的財政委員會，朝野立委共有14席，包括民進黨7席、國民黨5席、台灣民眾黨和時代力量各1席；投票結果，民進黨立委莊瑞雄得到8票、國民黨立委賴士葆拿下5票、民眾黨立委蔡壁如獲得1票，由莊瑞雄、賴士葆擔任本會期召委。

立法院第10屆各委員會召委選舉2日登場，社會福利及衛生環境委員會由民進黨立委邱泰源（左）、劉建國（右）當選。中央社記者張皓安攝 109年3月2日

經由朝野立委推舉出召委的，包括經濟委員會推舉民進黨立委邱議瑩、國民黨立委廖國棟；交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委陳雪生；外交及國防委員會推舉民進黨立委蔡適應、國民黨立委呂玉玲；教育及文化委員會推舉民進黨立委黃國書、加入國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅。

召委選舉結束後，民眾黨團總召賴香伶受訪指出，在司委會中，「那個票我投我自己」，因為他們都是很優秀的司法相關資深立委，他們能夠擔任召委，相信都會議事公平，對大家期待修法的議題一定會全力推動。

賴香伶說，「我們是新人，我們就保持我們自己小黨，這次投自己，能夠讓民眾看到有一個民眾黨的立委在司法法制委員會。」

媒體詢問，在其他委員會召委選舉，民眾黨是否以投自己的黨籍立委為原則？賴香伶表示，「在黨團會議裡面，確實是開放的」，就她了解，像是經濟委員會等，最後是用推舉產生召委，這個也不是說只能有投自己的選項，所以都開放。

時代力量在交通、衛環、財政委員會各有1席立委，交通採推舉未投票外，衛環、財政2委員會，都將票投給民進黨立委。（編輯：蘇龍麒）1090302