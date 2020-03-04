沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

經濟部研議振興抵用券，採取電子與實體兩種方式進行。經濟部長沈榮津4日表示，全台約35萬家餐飲、商圈夜市攤商與藝文場域可以適用，金額在600元到800元之間。圖為台北寧夏夜市。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北4日電）經濟部研議振興抵用券，採取電子與實體兩種方式進行。經濟部長沈榮津表示，全台約35萬家餐飲、商圈夜市攤商與藝文場域可以適用，金額在600元到800元之間。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，總金額上限新台幣600億元；其中由經濟部規劃的20億元「振興抵用券」最為外界關注。

經濟部長沈榮津上午出席聯席會議，在會前接受媒體採訪時指出，根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。

沈榮津說明，目前規劃的「振興抵用券」，只要民眾住宿就會發放，總共有餐飲、夜市、商圈與藝文4種類型，採取電子與紙本兩種方式並行，金額在600元到800元之間，紙本將會以50元為單位，每張面額200元，經濟部也會開發APP軟體供民眾與店家使用。

沈榮津說明，目前規劃的「振興抵用券」，只要民眾住宿就會發放，總共有餐飲、夜市、商圈與藝文4種類型，採取電子與紙本兩種方式並行，經濟部也會開發APP軟體供民眾與店家使用。

外界建議在4月的清明連假之前發放，帶動連假的消費意願，不過沈榮津表示，目前疫情仍然嚴峻，應以防疫為優先，振興抵用券仍預計在疫情緩和後的半年到一年之間發放，照顧迫切需要的中小型餐飲業者。

根據經濟部提出的預算報告書面資料，經濟部占這次600億元特別預算的最大宗，約204.9億元，包含為鼓勵民眾在疫情穩定後外出旅遊及在地消費，並帶動產業復甦，故配合國民旅遊住宿方案推出「振興抵用券」，所需預算20億元。

另外，在服務業的紓困與振興部分，針對受疫情衝擊的企業，補貼舊貸款展延及營運資金新貸款衍生的利息，以及充實上述貸款所需信用保證基金額度等，所需預算73億元。（編輯：林興盟）1090304