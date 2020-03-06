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達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

最新更新：2020/03/06 11:23
MLB芝加哥小熊日籍強投達比修有因為出現類流感症狀住院。（圖取自twitter.com/Cubs）
MLB芝加哥小熊日籍強投達比修有因為出現類流感症狀住院。（圖取自twitter.com/Cubs）

（中央社芝加哥5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍強投達比修有今天跳過原訂在季前熱身賽的先發，且因為出現類流感症狀住院。

33歲的日籍右投達比修有因為昨天開始咳嗽引起注意，但他表示，在經過醫生的檢查後，他沒有發燒，也沒有染上流行性感冒。

自從季前訓練營開始後，疾病問題就籠罩著小熊，總教練羅斯（David Ross）先是住院1天，並錯過小熊的前3場比賽，同時還有幾名選手出現類流感症狀。

全美各地和達比修有的家鄉日本，對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的憂慮逐漸升高，而球隊在處理疾病方面格外謹慎。

達比修有在前往醫院的途中，推文說明自己的情況，他表示，自己不想在有咳嗽的情況下進到休息室，因此通報隊上。球隊取消他的先發，且為了預防而安排他到醫院。

稍後，達比修有又推文說：「沒有發燒、沒有流感。」

達比修有健康的話，可能為小熊在6日或7日出賽，也可能投模擬賽，但不論如何，他都將在小熊的先發輪值裡，讓他有機會爭取在26日對密爾瓦基釀酒人的開幕戰先發。

達比修有2月29日在熱身賽對上釀酒人，他在2局的投球中，三振3名打者，沒有保送，只掉1分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090306

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