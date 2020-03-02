武漢肺炎影響 奧運棒球6搶1資格賽延至6/17

受到武漢肺炎疫情影響，原訂4月1日開打的6搶1東京奧運最終資格賽，延期至6月17日至6月21日進行。圖為中華隊在2019年11月16日12強棒球賽的最後一戰以5比1擊敗澳洲隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，受武漢肺炎疫情影響，6搶1東京奧運最終資格賽延至6月17日至21日進行，中華職棒也公布新的上半季賽程，史上首次開幕戰非天氣因素延後。

6搶1資格賽參賽球隊為中華隊、中國隊、荷蘭隊、澳洲隊，及美洲區資格賽第2、3名。由於中國地區武漢肺炎疫情嚴重，台灣目前不開放中國人士入境，因此WBSC決議，將原訂於4月1日開打的6搶1資格賽，延至6月17日至21日，地點一樣在台中及斗六。

日前中職召開臨時領隊會議決議，本來因應6搶1而提早到3月14日進行的開幕戰，6搶1確定延期後，中職開幕戰就改至3月28日開打。這是中職史上首次因為非天氣因素延後開打，也追平2009年最晚開打紀錄。

中職會長吳志揚今天表示，WBSC宣布延賽時間後，中職上半季賽程也已確定，原本前2週賽程往後移到原本3月24日至4月5日的停賽週，新的停賽週則是6月10日至21日，目前規劃上半季進行到7月5日，不過尚未將延賽考量進去。

中職副秘書長王惠民指出，「目前疫情變化太快，又有6搶1也會隨著疫情異動來異動，因此目前賽程規劃先到上半季結束，後面腹案有準備，但下半季還沒辦法做確認，也要考慮奧運是否舉辦。」

由於原本官辦熱身賽只進行到3月10日，如今在開幕前，各隊建議聯盟多辦一輪熱身賽，讓球隊能調整狀況。不過吳志揚說：「還在研議中，這是意外多出來的兩週，實際上有很多接洽場地的困難。」

談到為何選擇多辦熱身賽，例行賽延後開打，而不是直接照原本時間開打，兩種選擇一樣都是開放觀眾進場，吳志揚指出，「熱身賽票房是聯盟扛，如果季賽開打，票房就回到各隊身上了。」（編輯：張雅淨）1090302