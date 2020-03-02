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中職因應6搶1延賽 延續無合約球員培訓計畫

最新更新：2020/03/02 16:31

（中央社記者楊啟芳台北2日電）6搶1東京奧運最終資格賽確定延到6月17日開打，中華職棒規劃讓目前無合約的球員，像是王維中、郭俊麟及張進德等人，延續在中職各球團的培訓計畫，讓他們維持手感。

中華職棒負責6搶1的組、訓、參賽、主辦，世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，6搶1延期到6月17日至21日進行。中職球員參賽不會受到影響，不過旅外球員及目前沒有合約的選手可能會受影響。

日前美國職棒大聯盟放寬規定，美洲區資格賽、6搶1資格賽、東京奧運，參賽限制從40人名單開放至26人名單。不過中職秘書長馮勝賢表示，「大聯盟之前沒有提到延賽後可不可以開放，答案還沒有回覆，國際組還會跟他們提這件事情。」

在體育署經費補助下，目前一些無合約球員正在隨著中職各隊進行訓練，包括隨隊樂天桃猿的王維中、郭俊麟，隨隊富邦悍將的張進德，還有隨隊中信兄弟的廖任磊，曾仁和則是在自主訓練。

馮勝賢提到，由於6搶1已確定延賽，會跟體育署規劃，培訓計畫繼續延用，「讓這些選手有一個地方可以掌握訓練手感、比賽，這個部分今天結束之後會趕快動起來。」

中職例行賽開打之後，是否會讓這些球員以自行培訓的身分，在中職二軍出賽，馮勝賢表示，「還在跟賽務規劃，用什麼樣符合規定的程序來走，球團、球員的經紀人也要同意，如果真的不行，國外獨立聯盟也是一個方式。」（編輯：張雅淨）1090302

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