吳志揚盼中職賽程能完成 不排除閉門進行

武漢肺炎疫情影響，6搶1東京奧運最終資格賽延期，中華職棒也延到3月28日開打，中職會長吳志揚2日表示，不論如何還是希望打完本季例行賽，不排除不開放觀眾進場。 （中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北2日電）6搶1東京奧運最終資格賽延期，中華職棒也延到3月28日開打，中職會長吳志揚今天表示，不論如何希望將本季例行賽都完成，若疫情之後變嚴重，也不排除不開放觀眾，只用轉播。

受到武漢肺炎疫情影響，原訂於4月1日開打的6搶1資格賽，延期至6月17日至21日。因此中職開幕戰也從3月14日延後至28日開打，這是中職史上首次非天氣因素延後開打。

武漢肺炎疫情正在延燒，吳志揚表示，不論如何還是希望例行賽可以打完，「這關係到聯盟紀錄的延續，還有選手的生涯，不管用什麼措施，都希望能打完。」他提到，即使之後情況變嚴重，不開放觀眾進場，只能透過轉播，還是要把賽程完成。

中職史上只有2次沒有把全部賽程完成，第一次是1999年因九二一大地震，第二次為2008年假球事件米迪亞遭停權而取消比賽。吳志揚說：「連之前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）並沒有停賽。」

不過吳志揚說，若是中職選手或隊職員有確診案例，「這種高強度的接觸，就不適合再辦比賽。」他也指出，本季各隊票房一定會受到影響，但不能因為票房而成為防疫漏洞，目前規劃應援團和觀眾有2至3排區隔，減少口沫接觸。

中職為了因應疫情，成立疫情應變小組，防疫專家和法律專家都有參與。吳志揚表示，包括專攻傳染病學的前國民黨立委陳宜民，還有2名聯盟的法律顧問，預計這幾天會再開一個應變會議。

吳志揚說：「到底要不要戴口罩現在眾說紛紜，希望聽聽他們意見，目前依據2月29日陳時中部長講的，健康者不用戴口罩，勤洗手比較重要，但如果開始社區感染就不一定了，就是要成立小組蒐集資訊。」（編輯：張雅淨）1090302