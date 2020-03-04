武漢肺炎延燒 日本春季甲子園擬打無觀眾比賽

（中央社東京4日綜合外電報導）日本一年一度的春季甲子園即將於19日開幕，但受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本高校野球連盟（高野連）目前有意實施「無觀眾比賽」，但要到11日才會做出最後決定。

如果屆時真的舉行「無觀眾比賽」，將是春季甲子園與夏季甲子園的首例。

日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）每年春天舉行，今年進入第92屆，預計從19日在兵庫縣西宮市甲子園球場開打，進行為期13天賽事。

日本放送協會（NHK）報導，日本許多大型體育賽事等活動，都受到武漢肺炎影響相繼中止或延期，高野連今天下午在大阪市舉行春季甲子園管理委員會，商議春季甲子園的舉辦事宜。

商議結果原則上將不開放球迷進場觀賽，再持續進行協調。

高野連等單位將於11日再度舉行臨時的管理委員會，做出賽事如何舉行的最後決定。

另外，原訂13日要舉行的分組抽籤，往年都是由各出賽學校的隊長抽籤，但今年由大會總部負責人代理抽籤；目前也暫訂不舉行開幕儀式。

高野連會長八田英二說，考慮到高中球員想到甲子園打球的熱情，會盡最大努力讓賽事能順利舉行。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090304