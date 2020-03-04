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MLB提武漢肺炎防範建議 暫未更動賽事時間

最新更新：2020/03/04 09:52

（中央社紐約3日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN今天報導，美國職棒大聯盟MLB發布武漢肺炎防疫備忘錄，建議球員替球迷簽名時應避免從對方手中接過球和筆，但也表示目前無意延後或取消賽事。

發給數百名棒球高級官員的備忘錄也表示，球員應避免和球迷握手。這樣的建議與美國職籃NBA本週稍早的通知相呼應，NBA建議球員與球迷互動時，以擊拳代替擊掌。

MLB現在正在進行春訓熱身賽，本季例行賽預計在26日開打，聯盟表示，他們已設立專門小組來因應未來幾個月可能出現的複雜情況。

根據這份備忘錄，MLB目前正「研究減少武漢肺炎病毒在球場傳播的建議方針」，討論「在休息室、訓練室和球隊可能添購用品方面的適當衛生習慣和清潔方式」。

根據ESPN報導，MLB預計本週稍晚通知各隊相關計畫。

MLB也建議球隊避免前往美國疾病管制暨預防中心（CDC）發出2級、3級旅遊警示的國家。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球有9萬1000起確診病例，疫情源頭中國就包辦超過8萬起；中國境內有2943人喪命，其他國家則通報超過125人死亡。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090304

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