中科院大樹院區爆炸火警 4人受傷其中2命危

（中央社記者陳朝福、陳韻聿高雄6日電）國家中山科學研究院大樹院區今晚7時許發生爆炸火警，4名員工受燒燙傷送醫，其中兩人有生命危險，火勢約20分鐘撲滅。中科院表示，後續將交由院內工安等單位鑑定調查肇事原因。

高雄市消防局出動大樹、大社、仁武等分隊21車42人前往搶救，不過憲兵嚴格管制門禁，高雄市仁武警分局派出員警前往協助，卻被擋在大門口。

前往中科院大樹院區大門口關切的梁姓民眾表示，晚間7時許吃飯後正在看電視，突然聽到爆炸聲，隨後就看到員警和消防車到場，他也到現場，憲兵管制人員進出。

中科院大樹院區位於大樹區興山路，發生爆炸後隨即發生廠房燃燒，中科院工安和高市消防局火場調查人員已進入火場進行調查。

國家中山科學研究院公關室主任顏肇瑩告訴中央社記者，中科院化學研究所大樹院區的火工作業場晚間7時10分左右進行彈藥火工作業時，突然發生閃燃並有爆炸聲，當場引起火警並造成現場4名廠內技術人員受傷分別送醫，火勢已由院區消防隊撲滅。

他又說，這4名受傷員工都非軍職，相關肇事原因及責任將由院內工安等相關單位鑑定調查；大樹廠過往並沒有發生類似意外。

這4名受傷人員均為燒燙傷，分別送往高雄榮總及高雄義大醫院急救。高雄榮總表示，吳姓男子2至3度燙傷，全身燒傷面積80%，有生命危險。高雄義大醫院指出，劉姓男子全身98%燒燙傷，有生命危險；陳姓及張姓男子傷勢較輕，檢傷為輕微擦傷及一度燒傷。

中山科學研究院原隸屬國防部軍備局，2014年行政法人化，目前仍是台灣軍事科技和軍備研發重點機構，近年著力於軍民通用科技和國內外技術移轉。大樹廠的重點工作為研發和製造火箭推進劑。（編輯：謝雅竹）1090306