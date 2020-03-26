BBC報導台灣隔離環境像監獄 外交部：不符事實

一名英國女子在台灣居家檢疫，抱怨環境如監獄。花蓮縣衛生局公布居家檢疫場所房間內部畫面，一人一間約8坪大房間，提供床鋪、書桌、衣櫃及梳妝台等設備，強調並非如英國女子所說的「像監獄」。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日

（中央社記者陳韻聿台北26日電）武漢肺炎蔓延全球，BBC報導，有對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，但抱怨檢疫中心像監獄。外交部今天說，報導內容不符事實，對媒體未經查證即刊登負面不實內容、傷害台灣聲譽，外交部深表遺憾。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，中央流行疫情指揮中心日前發出公告，非本國籍人一律限制入境，所有入境者也必須居家檢疫14天，並回溯至3月5日至14日期間自歐洲入境的民眾。有對英國情侶因此正在台灣被隔離，但女子的媽媽卻向BBC抱怨台灣的隔離環境太差，「像是在監獄」。

英國廣播公司（BBC）今天報導，28歲的道森（Natalie Dawson）與澳洲籍伴侶皮克斯利（Rohan Pixley）在度假途中停留台灣，卻被告知要隔離14天。

一名英國女子在台灣居家檢疫，抱怨環境如監獄。花蓮縣衛生局26日公布隔離場所環境與餐點。上圖為供應的便當，下圖為無麩質餐點。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日

對此，外交部發言人歐江安晚間表示，外交部已向花蓮縣政府查證，結果顯示報導所引述內容不符事實；對國際知名及其他媒體未經查證即刊登負面不實內容、傷害台灣國家聲譽和防疫形象，外交部深表遺憾。

歐江安指出，經仔細查證，這對英國情侶曾表示，沒有足夠金錢在原留宿旅館隔離檢疫14天，因此才由花蓮縣衛生局安排入住檢疫中心，並非受台灣方面強制安排。

歐江安表示，檢疫中心由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非報導所述「環境如監獄」、「遭反鎖」等。

歐江安說，檢疫中心每天收費新台幣267元，含住宿、餐飲及照顧。報導引述的英國民眾入住時曾表示有「無麩質飲食」需求，但因表述內容涉及專有名詞，檢疫中心人員未能即刻瞭解，但隨即在其入住當天第三餐起，開始提供「無麩質飲食」。

歐江安指出，報導所述檢疫中心無熱水不符事實；而英國女性要求與男友同宿，則違反隔離檢疫原則。檢疫中心為避免造成疫情破口，因此未同意要求。

針對報導，英國在台辦事處晚間發布聲明指出，辦事處持續協助在台居家檢疫的英國女子，並與台灣相關單位就該女子個人飲食需求等問題加以解決，台灣方面也提供該女子電話設備，以利其聯絡家人朋友。辦事處人員也已對該女子完成居家檢疫後的後續行程提供協助。

有網友在英國在台協會貼文下留言表示「布望查明真相後道歉」，也「希望英國英國人來台旅遊能至少有一般國家的水準，而非讓一些不明事理的人違反規定，甚至說謊，沒幫助到防制疫情，還造成紛亂。」

還有網友說，「防疫如同作戰，請貴處在了解情況後，給予清楚明確的解說，以免造成大家的誤解，也傷害了我們國家的善意！貴國人民來我國觀光，我們誠摯歡迎，但也希望貴國人民可以遵守相關法令規定。」（編輯：蘇志宗）1090326

一名英國女子在台灣居家檢疫，抱怨環境如監獄。花蓮縣衛生局26日公布環境照片澄清，有提供飲水機、洗衣機，浴室空間為各樓層男女分開使用，每間淋浴室皆為專屬使用。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日