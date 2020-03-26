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武漢肺炎一詞被消失 中國官媒竄改過往新聞報導
首頁 / 生活

高市女子傳自費住負壓病房 衛生局：有錢也買嘸

最新更新：2020/03/26 12:31

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高市王姓女子與男友從英國返回高雄後，由於三採陰性但疑有武漢肺炎症狀，衛生局協助安排入住負壓病房，有媒體報導王女自費再次入住，衛生局澄清，「防疫資源非有錢可買到」。

針對蘋果日報報導，王女與男友赴英國出差返台，王女三次採檢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）都顯示陰性，但昨天疑因仍有症狀，想入住防疫旅館也遭拒，被迫自費轉住負壓病房，14天費用高達逾新台幣6萬元。

衛生局簡任技正潘炤穎今天接受媒體聯訪澄清，衛生局後續評估以王女可能還在潛伏期為由，收治她再次採檢，也不會收費，強調「防疫資源不是有錢可以買得到」。

王女與男友19日返回台灣，並坦承16日在英國就出現上呼吸道症狀，後來在桃園機場採檢後，被要求居家檢疫，21日和男友出現發燒情形，兩人並被救護車送往負壓病房，男友確診、王女則是三採均顯示陰性反應。

潘炤穎進一步表示，王女病症反覆，昨天要出院時仍感覺有症狀，因此經醫療資源中心聯繫，且基於有明確旅遊史還有相關症狀，認為仍有收治負壓隔離病房必要。

潘炤穎強調，王女不可能自費住負壓病房，高市有165間負壓隔離病床，都是非常珍貴的防疫資源，「不是有錢就可以買得到的東西」。（編輯：洪學廣）1090326

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