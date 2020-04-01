中職4/11完全閉門開打 球場採取嚴格防疫措施

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，中華職棒1日召開視訊領隊會議，中職會長吳志揚會後宣布，確定在4月11日進行開幕戰，完全採取閉門比賽，不開放任何觀眾入場。中央社記者楊啟芳攝 109年4月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天召開線上領隊會議，決議開幕戰4月11日開打，完全不開放觀眾進場，成為各國最早開打的職棒，會長吳志揚表示，將採取嚴格防疫措施，每場控制在人員200名以下。

由於中華職棒從這星期開始採取分流上班，一半的員工在家上班，吳志揚下星期才能進聯盟，因此今天的領隊會議用線上形式舉行。

會後吳志揚表示，「聯盟配合政府超前部署，前幾天一直跟中央、地方密集協調，決議確定在4月11日開打，而且採取完全的閉門比賽，不開放觀眾入場，包括150名季票觀眾。」

會中聯盟也把討論結果向各地方政府報告，已經得到同意，吳志揚說：「我們的人數遠低於他們規範的標準，基本上都得到他們的尊重，所以4月11日會開打，採取完全閉門比賽，並加強各項防疫。」

吳志揚指出，球場內會採取非常嚴格的管理措施，對於球場工作人員、球員、媒體記者，「可能會進出的人，我們會嚴格控管，事前造冊，然後現場確認身分，所有人員都會嚴密記錄，沒有任何閒雜人等可以進去。」

雖然不開放球迷進場，不過有些球迷可能會在球場外群聚，吳志揚表示，為了避免這樣的群聚機會，「會請各球團支援，避免球迷這樣的狀況。」另外，中職僅開放主場應援團在觀眾席上加油，不開放客場應援團。

媒體採訪部分，中職會規劃動線，保持安全距離採訪。吳志揚說：「每一場比賽參與的人員，都會控制在150人至200人左右，符合大型戶外活動集會的標準。」（編輯：張雅淨）1090401