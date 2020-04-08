歐盟祭出不銹鋼反傾銷稅 台廠面臨衝擊

歐盟8日針對中國、台灣與印尼三地的熱軋不銹鋼品課徵反傾銷稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者潘羿菁台北8日電）歐盟今天針對中國、台灣與印尼三地的熱軋不銹鋼品課徵反傾銷稅，鋼鐵公會對此回應，歐美向來是鋼鐵外銷主力市場，儘管台廠被課徵稅率相對低，免不了遭遇衝擊。

根據外電報導，歐盟執委會在公報中表示，調查認定中國大陸、台灣與印尼熱軋不銹鋼廠傾銷行為，使當地製造商奧托昆普（Outokumpu）等受到「實質傷害」，將課徵反傾銷稅，大陸課徵14.5%至18.9%、印尼為17%、台灣6%或7.5%。這項懲罰措施9日起生效，將持續6個月，並可能延長5年。

台灣區鋼鐵公會自去年下半年開始掌握歐盟調查不銹鋼廠反傾銷案，公會表示，從判定關稅來看，台灣遭課徵稅率是最低，顯見台灣廠商銷售到歐盟價格，與當地製造商售價差距不會太大，歐洲與美國向來是鋼鐵廠主力市場，歐盟課徵反傾銷稅，多少會對台廠產生負面影響。

鋼鐵公會進一步說，近年來大陸鋼鐵廠到處面臨反傾銷稅，動輒都50%以上的懲罰性稅率，不過這次歐盟課徵大陸最高僅18.9%，與台灣的6%或7.5%，稅率差距沒有很大，預料台灣廠商很難趁此填補大陸在歐盟缺口。

業界認為，歐盟針對熱軋不銹鋼品課稅，首當其衝為燁聯與唐榮上游業者，不過根據燁聯年報顯示，公司外銷比例為45%，多數為亞洲市場；至於唐榮直接銷往歐洲比重低於3%，影響些微。

下游的允強與大成鋼則回應，影響不大。（編輯：林興盟）1090408