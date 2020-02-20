台產業機械用陸零組件比例低 疫情下無斷鏈疑慮

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）中國武漢肺炎疫情持續，工研院產科國際所指出，台灣產業機械產品使用中國大陸製零組件比例及金額極低，且可從台灣或其他國家取得，疫情對產業機械沒有斷鏈的影響。

觀察台灣產業機械，工研院近日指出，包括橡塑膠機械、紡織機械、木工機械、印刷機械、食品機械等整機及零組件產品，大多數在台灣生產，其中約70%到80%出口，輸出到中國大陸金額約占總體產品出口金額比重15%到20%。

從中國大陸生產據點來看，工研院產業科技國際策略發展所表示，產業機械台商約有百餘家在中國大陸設廠，包括上海、江蘇、浙江、廣東等地。

在疫情影響下，工研院預估，保守情境下，在大陸產業機械台商第1季產值與營收將減少，也須留意下游製造業包括橡塑膠製品、家具、 紡織品等復工狀況，可能有不可預期的市場風險。

另外，因中國各地封城與進入自主管理的時間不一，實際復工時間也會不同。在大陸設廠台商復工後，可能在鋼材及機電設備等零組件有斷料風險。

從產值來看，工研院指出，台灣產業機械產值中，位於中國大陸生產比重約占1成，部分廠商以大陸內需市場為主。

中國產業機械群聚包括廣東順德、上海、山東威海、青島等地為主的木工機械群聚地區；江蘇、廣東、山東等地為主的塑膠機械群聚，以及位於遼寧的橡膠機械群聚；江蘇、浙江、山東為主的紡織機械群聚。

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊玫寧）1090220